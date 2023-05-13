劉亦菲衣品急升現身機場引熱議　全身奢侈品網友歎：穿了半套房子

內地女星劉亦菲一直以美貌著稱，雖然出道多年並不高產，但依然人氣高企，一舉一動總能掀起波瀾。日前，她現身北京首都機場，一身行頭引起大家關注。



劉亦菲衣品向來平平，但日前在機場的裝束引起關注。（VCG）

劉亦菲頭戴Cap帽與黑超，身穿白色綁結T-shirt搭配高腰牛仔褲，外披一件oversize黑色西裝，率性灑脫，大玩boyfriend style。雖然只是一套簡單的裝扮，但卻價值不菲。當中過半都是Louis Vuitton，包括Cap帽、白色短袖、運動鞋、手袋以及行李箱，總價236250元。西裝來自品牌The Frankie Shop，約2785元；而牛仔褲是國產品牌IMMI，售價1990元，是全身裝束最便宜的單品，太陽眼鏡出自品牌Linda Farrow，售價3450元；最奢侈的一部分，要數配飾，戒指、耳環、項鏈均為BVLGARI，合計610900元，成身行頭加埋逾85.5萬元（約96.5萬港元），驚訝眾網友。

對此，不少網友都留言感歎：「明星真的好有錢」、「天仙穿了半套房子」、「這是神仙姐姐最好看的一套私服了吧」等。不過，劉亦菲是Louis Vuitton以及BVLGARI的品牌代言人，因此也有不少網友指可能是品牌送的禮物，需要劉亦菲宣傳。

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