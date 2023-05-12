全民造星5｜記者會3位大熱曝光全程C位　 節目未播已有大量粉絲

99號KC與2號王鋒穩位C位。（梁碧玲攝）

《全民造星V》下星期首播，三位導師陳健安、馮允謙、韋羅莎以及部分參賽者今午（12日）出席在東港城舉行嘅記者會，現場有不少fans舉手牌及banner 支持，當中以2號Nathan(魏念恩）、10號路飛（郭天立）、37號Oscar（方智弘）以及49號Adams(何居倬）嘅粉絲人數較多。

Nathan 後段才出場，但亦企正C位。（梁碧玲攝）

大會先安排68位參賽者分批上台作自我介紹，隨後再一齊演繹主題曲《前傳》，在MV較多特寫鏡頭嘅99號黃家灝(KC）呢日part住1號王鋒齊齊佔據C位，而後半段出場號Nathan亦被安排中間位置。在大合照環節時，KC企喺導師韋羅莎旁邊，而Nathan同王鋒就在最前排的C位 ，大熱人選呼之欲出。

3位大人熱在大合照時，亦被安排在當眼位置。（梁碧玲攝）

3子與21號王瑞銘接受訪問時，笑言唔知自己係大熱，又謂一家親，沒有作任何競爭。而身穿厚外套嘅Nathan就話：「我而家真係好熱，流晒汗。（好多fans撐場）全部都係朋友，respect！我有同佢哋講過今日有記者會 ，佢哋選擇嚟支持都好感激。」節目開播在即，問到做好心理準備面對網上評論未，KC接示：「做好就假啦，睇下點樣管理自己情緒，都係一個課題。」

WinWin 今日係記者會主持 ，順道為男友KC打氣。( 鄺鈺瑩攝)

（左起）2號王鋒、99號KC、2號Nathan、21號王瑞銘（翻版Tyson Yoshi) ，節目播出在即，王鋒同Nathan 預告自己係「喊包」。（梁碧玲攝）。（梁碧玲攝）

一眾《造星V》參賽者尚未正式出道，但已經有fans撐場。

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