姚焯菲爆拍劇被冼靖峰笑「人生以嚟最樣衰」：無啦啦話我對眼好腫

姚焯菲（Chantel）最近遠赴新西蘭升學，原來TVB特地派了一隊攝製隊到當地為她的新歌《小出走》取景拍MV，同行的還有張馳豪（Aska）和潘靜文（Sherman）兩位昔日隊友。三人到處遊玩後還坐在一起談天說地，大談剖白心聲。



姚焯菲（Chantel）直言參賽時與成為歌手後受到不少壓力。（YouTube截圖）

YouTube中，姚焯菲直言參賽時與成為歌手後受到不少壓力，表示現在的壓力更大過參加《聲夢傳奇》的時候。她說：「可以韶話大過比賽，雖然比賽嗰時都大，但係嗰種壓力係會驚做得唔好俾評判（畀評語），即係評語會令到我唔開心，就係嗰種壓力，擔心俾人Foul。」她表示，參賽時主要的壓力都來自於對自身的要求，評判批評時就會令她「不開心」。

姚焯菲（Chantel）表示現在也有壓力，怕唱歌走音被批「冇資格」。（YouTube截圖）

成為歌手又有什麼壓力？她表示現在最怕唱歌走音。她說：「譬如你走音啦，跟住佢哋就會覺得其實冇資格，呢個係我長期都擔心。」她也透露，去年宣布有《聲夢傳奇2》的時候，她經常都會被噩夢驚醒。她說：「每朝早都會俾一啲夢叫醒，嗰啲夢就係我哋15個比賽，一齊嘅回憶，我好驚失去呢樣嘢，跟住我就俾呢啲夢嘈醒。」

當時的姚焯菲只係有啲baby fat。（《青春本我》劇照）

之後，三人又談到以前拍劇的回憶。姚焯菲認為《青春本我》中的她是最醜的時候。她說：「冼靖峰佢同我講話，《青春本我》我係最樣衰，係我人生以嚟最樣衰嘅一個時期。唔係呀！我係認真呀。佢話你《青春本我》嗰時係你成個演藝事業最樣衰嘅，即係暫時嚟講最樣衰。有幾日佢無啦啦話我對眼好腫。」不過，姚焯菲對冼靖峰還是頗為認同的，相信只是好朋友之間的開玩笑。不過，姚焯菲對冼靖峰還是頗為認同的，相信只是好朋友之間的開玩笑。