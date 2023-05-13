江嘉敏減肥成功瘦成個碼重拾V面勁靚女　曬素顏樣竟被認錯薛凱琪

現年28歲的無綫小花江嘉敏 (Kaman) 身材一向並非纖瘦形，她今年初出席劇集《黃金萬両》宣傳活動時，就曾被同劇拍檔馬貫東當着全場人，直接稱呼她做「肥膩嘢」。當時Kaman就表示：「我唔知你講咩喎，我聽唔到。其實呢個名係有一個來源之處，我係劇裏面都係比較有肉地嗰個嚟嘅，有肉地啊，後尾佢哋諗咗個方法去解釋呢樣嘢，就係因為我個名叫金枝，屋企有啲錢嗰個，就話我由細到大食啲山珍海味，食到個人圓潤咗啲。」激動澄清自己只是比較有肉地。

原來最近Kaman已經成功減肥，昨日她就於IG出post分享她的瘦身成果，留言寫道：「呢幾日一返公司，個個都話我瘦咗成個碼。好開心！努力有成果。每次肚餓好想食零食，我妹就會勁惡咁啤住我（搞到佢好似先係我家姐），佢哋仲會陪我夜晚跑步。多謝我嘅朋友知道我努力keep fit，二話不說send成箱雞胸過嚟畀我。仲有 Michelle同Hebe成日輪流哦我，要我勤力啲護膚同埋去做增肌減脂，咁就可以事半功倍！努力努力，我哋一齊變得越來越好！越嚟越優秀！#小心慎入 #有素顏相食飽唔好睇 #係吖我又素顏去嚇人 #大家一齊努力」。

江嘉敏身材一向比較有肉地。

Kaman還分享了她的幾張最新近照讓大家看看瘦了一圈的她現在長什麼樣，當中更包括她的素顏照，以及她的減肥餐單。相中可見她的確瘦了不少，已重拾昔日小V面再現尖尖的下巴，下顎線緊緻，五官輪廓比前更加立體，看來更靚女了。一眾網民都紛紛留言大讚她：「「唔好講笑，真心素顏仲靚，開始有健康美嘅氣息」、「素顏都咁靚😮好羨慕呀！」、「都是素顏好啲，氣色好健康、」「直頭後生到成個學生妹咁」、「Fit咗又靚咗」。有網民甚至指她撞樣了薛凱琪：「第一張相成個薛凱琪咁」，薛凱琪一向是骨感美女，證明Kaman今次確是瘦身成功了。

點擊睇Kaman最新瘦身成功以及撞樣薛凱琪靚相：

+ 1

+ 22

點擊睇Kaman其他性感靚相：