Alton@MIRROR被爆粗嘲執動物屍騰雞假喊　浪浪送行者道歉唔收貨？

MIRROR是非不絕，繼日前姜濤在頒獎禮的得獎感言被泥鯭（黎萬宏）爆粗嘲笑似攞「終身成就獎」後，另一成員王智德（Alton）又遭浪浪善終送行者譏笑執動物屍體時勁騰雞兼假喊，對其表現失望。

《勁騎26》已播出一年，近日有Alton被取笑錄音流出。（節目截圖）

Alton去年拍攝ViuTV《勁騎26》了解浪浪善終工作，曾跟隨送行者阿峰夫婦處理動物屍體，（節目截圖）

Alton去年拍攝ViuTV《勁騎26》了解浪浪善終工作，曾跟隨送行者阿峰夫婦處理動物屍體，豈料節目播出一年後，近日忽然流出阿峰夫婦的短訊錄音對話，兩人嘲笑Alton處理動物屍體表現騰雞，阿峰譏謂：「佢老x驚到呀！直情將隻腳離隻狗三呎遠，將個身烏前哄埋去剪索帶拎出嚟。」他形容Alton遇漂白水好似遇熔岩，踩到漂白水和屍蟲即如臨大敵，「你都係踩吓漂白水同有屍蟲啫，X行幾行都冇嘢，佢擘到大字馬烏前，拉筋咁倒落去，X佢老X驚有毒咁，幾X肉酸！」

Alton本身怕污糟，行動期間阿峰有心戲弄對方：「最搞笑呢，係嗰隻狗呀，我哋拎咗隻狗上會所呀嘛，我畀把鉸剪佢，（叫佢）嚟呀，拆開佢呀。嘩！佢老X驚到呀！直情將隻腳離隻狗三呎遠，跟住將個身烏前，鬨埋去剪索帶拎出嚟。跟住我其實唔教佢，我冇直接叫佢剪爛個袋，我要佢慢慢拎返出嚟。」對話中阿峰還嘲笑Alton假喊，「佢真係夾硬谷出嚟啲眼淚，好X流。」

Alton首次幫助處理動物屍體。（節目截圖）

紮晒馬，當時Alton表現好驚。（節目截圖）

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阿峰太太Sammi透過浪浪送行者發文承認，錄音是去年1月8日、首日拍攝《勁騎26》後發生，「我哋唔會否認講過，因為呢個係確實當時嘅感覺。」她解釋是內部成員出現問題，令私人對話流出，事後已對Alton改觀，又自言已就錄音向Alton親自道歉。

不過，今日中午Alton在IG story發文：「我係話，的確係有人解釋返"時間點"嘅，但至於私下有無道歉，點為之道歉，見仁見智，唔討論。」

對於Alton初次處理動物屍體被玩及嘲笑，網友替他不值：「如果我第一次做我都好驚，要處理屍體談何容易？必定有好多心理關口要過...如果我有心做但我知道背後咁俾人睇唔起，我會好唔開心。」、「如果做人冇品到呢個地步，好難想像佢哋係真心為浪浪善終。」另亦有人感激阿峰對浪浪的付出，但希望日後謹言慎言行避免再惹事端。

王智德 Alton參與嘅《勁騎26》已播出一年。（ig@altonwongz）