78歲馮素波自爆曾切5分之1大腸　主持賴彥妤笑問︰有冇咩秘訣呀？

現年78歲的資深老戲骨馮素波（波姐）因與組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）撞樣一度成為熱話。日前，她現身鄭丹瑞（旦哥）主持的醫學健康資訊節目，由於節目講腸道健康，馮素波在接受TVB《娛樂新聞台》主持賴彥妤訪問時，就自爆前年做過大腸手術切了5分之1的大腸，出名「唔用腦」的主持賴彥妤竟追問：咁你有冇咩秘訣呀？」，當堂嚇呆馮素波。

波姐現身旦哥節目。（截圖）

波姐自爆做過大腸手術！（截圖）

訪問中，馮素波就自爆：「前年我做咗過大腸手術，切咗5分1個腸去，而家更需要健康，我而家好健康㗎？」此時，主持賴彥妤竟笑住追問：「咁你有冇咩秘訣呀？」馮素波當堂嚇呆：「下？秘訣？」主持賴彥妤即補充：「食清啲？定係⋯⋯」馮素波此時就反應過來，答道：「我不嬲都食得好清，唔知點解清極都清唔到，你哋要小心。」反觀，鄧月平及林耀聲得知馮素波曾大病一場，都收起笑容表示慰問。

波姐呆一呆！（截圖）

影片可見，只有賴彥妤笑！（截圖）

翻查資料，原來馮素波為注射疫苗進行身體檢查，一查之下發現大腸內有腫瘤，膽塞滿膽石已失去功效，起初以為是大腸癌，後來發現腸內的腫塊是腺瘤，幸好及時察覺，手術後已經迅速康復，休息四個星期已經可以復工拍劇。

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而現年27歲的賴彥妤，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，有兩個碩士同深造文憑學位，參選時有「英國學霸」之稱。曾參選《2014中華才藝小姐（香港區）》、英國華裔小姐等，2020年曾參選港姐但落選收場，2021年捲土重來，奈何首輪已被淘汰無緣進入準決賽，但最終仍獲TVB簽約，現主力擔任娛樂新聞台主持一職。但她曾多次在訪問表現不專業，曾問母親早逝的姜麗文「如何慶祝母親節？」，被狂批「冇做功課」；又在去年12月訪問郭富城時，疑未有專心聆聽城城回答，屢次重複問題令城城忍不住出聲：「我頭先咪講咗囉」。早前方力申出席活動時被問到，日後會否帶女友出席公開活動，方力申就明言沒有這個計劃，但TVB女主持賴彥妤似乎「遊緊魂」追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」頓時全場DEAD AIR，此時方力申臉色一沉回答：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人。」事後大批網民狂轟賴彥妤完全沒有尊重方力申。

3月5日方力申出席活動時被TVB女主持賴彥妤追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」頓時全場DEAD AIR，方力申亦臉色一沉。（影片截圖）

娛樂新聞台主持賴彥妤竟向早已丁母憂的姜麗放追問：「就嚟母親節啦你剛剛返香港，有無計劃點慶祝呢同媽咪？」（影片截圖）