熊熊卓毓彤不雅片曾瘋傳　被網民攻擊想不開：人生第一次想自殺

台灣女星熊熊（卓毓彤）早年有疑似不雅片流出，不過熊熊從未承認過自己就是片中女主角，相隔了一段日子網上討論又回歸平靜。近日熊熊登上電台DJ馬克與瑪莉的YouTube頻道「上班可以聽 LWW」時，淡定回應當年的不雅片風波。



熊熊卓毓彤在節目直認曾有不雅片流出，曾因社會壓力而想過自殺。（IG@beargenie）

她說道：「那男生要求了，我們去做這件事情，男生放出來了，反而我們是受害者。我上完《炎上BURN》後，有很多女生會私信我講自己的感情故事，我每一個都會加LINE開導她們。」熊熊卓毓彤坦言，當時自己是「戀愛腦」所以接受了男方要求，沒想到影片流出後反而成為受害者，更因為流言蜚語及網民惡意攻擊而曾經想不開：「人生第一次想自殺，我上網搜尋方法。那時候媽媽說：『你很久沒去找阿嬤。』她可能知道我心情不好，然後她用一個方式安慰我。」

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