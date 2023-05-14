馬國明大談完美婚姻　計劃與湯洛雯生兩個：四個人在一起開開心心

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）在今年元旦宣佈婚訊，兩人暫定於今年下半年舉行婚禮，而馬明曾透露婚禮全交由未婚妻安排，並計劃出埠影婚照，雖然婚禮細節仍未落實，但雙方對婚後生活已有全盤計劃。早前馬明接受內地傳媒訪問時，直言希望同靚湯生兩個小朋友，婚後亦不排除會為家庭放棄事業。



馬國明近日忙着拍攝TVB新劇《新聞女王》。（IG@kennethmkm）

馬明同靚湯自公開戀情以來，一直愛得甜蜜，早已同居試婚的他們更自爆會以老公老婆相稱，羡煞旁人。過往馬明對待戀情都低調處理，但自從與靚湯拍拖後，不時在社交平台公開放閃，他亦笑言是受靚湯影響：「我的社交媒體以前多數都是宣傳劇或我的工作，很少放我的私人東西。但是和阿湯在一起，我也被她感染了，就覺得如果有一些開心的事情，大家都喜歡的，也能令大家開心，是可以跟大家分享的。」

二人第一年在新居度過聖誕，儀式感滿滿！（IG@roxannetong）

馬明更大讚靚湯簡單又顧家，就算只是食雪糕都已經可以令她好開心，兩人亦正正因為同樣生活簡單而十分合拍，追求平淡幸福。由拍拖到踏入婚姻，馬明認為夫妻之間應互相遷，兩人對婚後生活已有共識：「完美的婚姻，我覺得是兩個人可以白頭到老，有一兩個小朋友。始終爸爸媽媽有一天會走，剩下一個孩子孤零零的。有一個兄弟姐妹在這世上，什麼事都可以有商有量。對我來說，完美的家庭就是四個人在一起開開心心，一家人齊齊整整，身體健康，這就好完美了。」

馬明笑言鍾意靚湯份人簡單。（IG@roxannetong）

近年林峯、黃宗澤、吳卓羲積極在內地發展。（微博@林峯）

近年林峯、黃宗澤、吳卓羲積極在內地發展，眼見好兄弟在內地闖出名堂，馬明直言亦會動心，但他仍選擇繼續在TVB努力拍劇，間中北上工作，皆因他最重視的仍然是家庭：「我肯定是把家庭放在第一位。在我這裏，家庭是放在事業之前的。如果要犧牲某樣東西，那可能是事業上的。比如接下來結婚了、生小朋友了，那原本一年拍三部戲，可能會變成拍兩部戲。如果你問我想要什麼，一個開心的家庭一定緊要過一個成功的事業。」可見馬明絕對是一位顧家好男人！