呂爵安唔覺自己好掂　新歌加入AI版Edan：樣衰過我大件事

MIRROR成員Edan（呂爵安）一直是廣告新寵兒，最近獲邀拍攝新一輯寬頻廣告。Edan直認喜歡上網，不用工作時，會宅在家打機，甚至相約友人上網開戰。他說每天平均都會花不少時間上網和玩手機：「拍嘢休息時，我會玩手機。放工返到屋企，就算好攰，都要打鋪機先去瞓。」

Edan拍攝新一輯寬頻廣告。

Edan在鏡頭前做出驚訝表情。

機迷最忌將近過關時網絡出現「Lag、窒、斷」，Edan說如果打機遇上斷線就絕對不能接受，「斷線就前功盡廢，等於玩完輸晒，就會令人好躁同好嬲。Download或更新遊戲，花3、4粒鐘同3、4分鐘比較，當然越快越好。」不過，Edan的家居網絡好穩定，即使同細妹「小如豬」及爸爸媽咪一齊上網都不怕會有爭wifi情況出現。

Edan表示放工回家後即使多攰都會打鋪機才去睡。

Edan直認愛玩手機解悶。

除了上網打機，Edan也愛更新社交網，除向「爵屎」分享最新動態，又會開live傾偈，「爵屎」的瘋狂讚美，卻不會令Edan飄飄然自戀，「我班爵屎好sweet。」他堅持要謙虛：「我唔會覺得自己好掂，比較喜歡聽到睇到其他人對我嘅客觀感覺，尤其係爵屎同我講佢哋啲朋友睇過我嘅作品後，開始對我產生好感。」

潮流興AI人工智能，Edan近日推出由黃偉文（Wyman）為他填詞的新歌《ChatMrE》，歌名是ChatGPT和E先生的合體，內容講到AI與人類的關係。可擔心AI版Edan比原裝真人更優勝？Edan笑說：「AI好有趣呀，可以探索未來，AI版Edan要似我個樣先得，仲要靚仔過我真人，如果仲樣衰過我就大件事喇！」《ChatMrE》的歌詞提到AI可以3秒完成作曲作詞，若花3秒變出AI版Edan，相信都很神奇，但Edan始終覺得AI是取代不了人類的真摯情感。

Edan自爆曾跟妹妹「小如豬」爭家中wifi。