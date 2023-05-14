馬時亨香港情｜梁家輝為孖女搏盡一年拍13部戲　揚言不會輕易退休

TVB節目《馬時亨香港情》昨晚（13日）一集邀請到梁家輝擔任嘉賓，他講及當年為了一對女兒搏盡工作，一年接拍13部電影。雖然已拍過140部作品，但他表示仍想追求不同人生，揚言不會退休。



家輝當年因為對電影嘅熱誠、對多樣角色嘅追求、同埋對家庭嘅責任，顛峰期曾經一日連踩三組電影，其間只能喺轉組嘅車程上爭取時間瞓覺同休息。

梁家輝提到曾試過最瘋狂一年接13部電影，他講到：「嗰時咩都想試吓，造就咗我有三年時間不斷係咁拍戲，一年拍13部，基本上係冇瞓過。因為每一日要走3組，每組8個鐘、組接組，主要喺組過組嘅時間休息；但香港地方細，過組最多半個鐘頭車。」賣命的原因部分亦是為了家人，兩個女兒出世加重家庭開支，梁家輝不得以要不停接戲維持生計。

家輝一再強調當年26歲奪得的金像獎影帝殊榮，完全是歸功導演。

提到人生的代表作，梁家輝回答是分別是讓他在26歲之齡勇奪金像獎影帝殊榮，成為金像獎史上最年輕影帝的《垂簾聽政》、《監獄風雲》及《情人》。他分享封帝的功勞要歸功導演李翰祥功，因當時他仍是新人只是跟指示做戲。梁家輝憶述當年拍攝非現場收音，所以他在導演的聲音導航「低頭、回頭、看我，再低頭」下完成一整部電影的拍攝。

家輝模仿番導演當年點樣畀指令嘅表情同動作，令馬時亨開心到笑咗出聲，睇片就感受到家輝將成件事講得幾咁有喜感。

梁家輝屹立影壇已40年，他拍過的電影多達140部，他坦言拍戲可以透過角色經歷各式各樣的人生而令他著迷。梁家輝更揚言不會退休：「梁家輝只可以有一個人生，但通過做演員，我經歷咗140幾個唔同嘅人生，所以我唔會退休，我希望能夠有機會繼續追求唔同嘅人生，如果可能嘅話，一日仲有人願意睇我，我都會繼續做戲。」

家輝啲故仔咁高潮迭起，難怪主持馬時亨聽得好開心。

為咗繼續追求更加多唔同類型嘅人生，家輝話只要觀眾一日仲接受佢，佢都永不言休，依然好有火。