TVB《一舞傾城》硬撼ViuTV《全民造星V》　全面分析雙方勝算

ViuTV將會播出萬眾期待的選秀節目《全民造星V》，而TVB亦不弱，同一晚相同時段將會播出王晶監製的劇集《一舞傾城》，小鮮肉迎戰15位資深到年輕的演員美女，到底觀眾會點揀？還是一邊開電視煲劇一邊上網民睇節目？



24位《全民造星V》參加者在節目巡禮上跳唱《前傳》，KC副歌企中間位。（鄧穎琪攝）

今晚（15/05）ViuTV將會播出新一輯選秀節目《全民造星V》！由《全民造星》到《全民造星4》，捧出了男團MIRROR，其中姜濤、Anson Lo更被粉絲喻「頂流偶像」，更有女團COLLAR等，甚至參賽後獨立發展的MC張天賦，也是由《全民造星》而生，可見ViuTV的造星能力有強勁，所以即便《全民造星V》未播出已成為熱話！

《ViuTV年中無休節目發布會》上，24位《全民造星V》參加者現身。（鄧穎琪攝）

今次《全民造星V》出現不少「撞樣」參賽者，例如12號，28歲音樂人的家銘（Tomy）就被指激似張如城，6號年僅19歲任職說唱歌手、餐廳侍應的泓祖（Taco）就超級醒目，30號22歲的Teddy就如翻版MJ一樣，45號35歲的鄭如川就離奇撞樣迪士尼的阿拉丁，最令人會心微笑的要數98號的梁浩朗（Aaron），簡直是另一個Dee哥一樣。

98號梁浩朗（Aaron）撞樣一哥何啟華，其後更被肥仔公開二人合照。（鄺鈺瑩攝）

96位參賽者當中，也有特別亮眼的，又例如20歲的王瑞銘激似Tyson Yoshi，在記者會表演時，站在C位（中間位）的99號KC就因為俊朗高大外表，而被封為「姜濤接班人」。據知KC本身是一位排舞師，曾為《假面具》排舞也曾於盧瀚霆（Anson Lo）的《Megahit》MV中演出，亦同樣是亦是P1X3L的御用排舞師，實力超班呀！

黃泓祖 (Taco）年齡： 19、職業： 說唱歌手、餐廳侍應、擅長： Rapping IG：cotaboii，網民覺得他頭橙髲很突出，更令人想起調味料辣招仔。

Eduardo Teddy Parrilla Mak（Teddy）年齡： 22，職業：大學生、銷售員、調酒師、補習老師、翻譯、演員，擅長： 唱歌、演戲、寫作、作曲、語言、烘培，IG：cachorrinparrilla，網民對Teddy反應熱列，有人覺得他似翻版MJ，亦有人想起Netflix 《Wednesday》女主角。

家銘（Tomy）、年齡： 28、職業： 全職音樂人、擅長： 唱歌、結他、作曲、編曲IG：tomyinmus 網民見到他即時想起張如城。

Nathan 後段才出場，但亦企正C位。（梁碧玲攝）

ViuTV《全民造星V》來勢兇兇，TVB亦準備充足，以王晶監製的劇集《一舞傾城》於9點半，於同時段對撼。《一舞傾城》由女主角媽媽生沙律姐（陳法蓉飾）等一班於80年代萬國城夜總會工作的風塵女子的視點出發，講述了香港80年代，經濟起飛，股市大漲，聲色犬馬！男男女女，營營役役，拼命賺錢的時代故事，所以也被稱為是王晶版的《華燈初上》。

TVB有《一舞傾城》飾演女主角媽媽生沙律姐的陳法蓉。（劇照）

TVB較少相關題才的劇集，相信可以吸引不少捧場客。（劇照）

要講煲劇焦點，除了可預想劇情將會「大曬狗血」，劇集女主角，飾演媽媽生沙靜霞（沙律姐）的陳法蓉亦是追看重點，造型、氣質予人一種現實的媽媽生不在話下，在她的演技之下更將媽媽生的老謀深算、城府深又霸氣的特質表露無違，真是少一分演技都不行。

TVB劇集向來都有收視有支持者。（《一舞傾城》劇照）

除此之外，蔡潔、姚子羚、莊鍶敏的加入亦是錦上添花！作為第二女主角，這幾位的演技亦是焦點所在，正所謂是，沒有好對手又怎能突顯主角的好戲呢？

劇中有不少新演員，夠晒新鮮感。（YouTube截圖 / 《一舞傾城》）

值得一提的是，今次的主要角色之中出現了陳星妤、鄺潔楹新晉演員。早年鄺潔楹以主持旅遊節目《三日兩夜》而為網民熟悉，更被封為「仙氣女神」，之後她轉戰戲劇於《愛回家之開心速遞》而入屋。

劇中有不少新演員，夠晒新鮮感。（《一舞傾城》劇照）

本身是模特兒的陳星妤因參選2021年香港小姐競選而入行，簽約TVB後急速上位，除於男神廚房、破解讀心理之外更與高海寧一同主持旅遊節目吃貨橫掃曼谷，戲劇方面亦只是參演了兩套劇集後，就馬上晉升為《一舞傾城》的配角之一。據預告片內容，今次她是飾演一名被媽媽生沙靜霞（沙律姐）陳法蓉哄騙下海做夜總會小姐的「純情新女」KK，其中陳法蓉還有一句對白：「你仲係處呀嘛，嗱呢樣嘢就係你賣點嚟嘅。」

飾演「純情新女」KK的陳星妤是被力捧的藝人之一。（YouTube截圖 / 《一舞傾城》）

蔡潔可算是近年TVB演技派代表人物。（YouTube截圖 / 《一舞傾城》）