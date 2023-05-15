TVB《一舞傾城》硬撼ViuTV《全民造星V》 全面分析雙方勝算
ViuTV將會播出萬眾期待的選秀節目《全民造星V》，而TVB亦不弱，同一晚相同時段將會播出王晶監製的劇集《一舞傾城》，小鮮肉迎戰15位資深到年輕的演員美女，到底觀眾會點揀？還是一邊開電視煲劇一邊上網民睇節目？
今晚（15/05）ViuTV將會播出新一輯選秀節目《全民造星V》！由《全民造星》到《全民造星4》，捧出了男團MIRROR，其中姜濤、Anson Lo更被粉絲喻「頂流偶像」，更有女團COLLAR等，甚至參賽後獨立發展的MC張天賦，也是由《全民造星》而生，可見ViuTV的造星能力有強勁，所以即便《全民造星V》未播出已成為熱話！
今次《全民造星V》出現不少「撞樣」參賽者，例如12號，28歲音樂人的家銘（Tomy）就被指激似張如城，6號年僅19歲任職說唱歌手、餐廳侍應的泓祖（Taco）就超級醒目，30號22歲的Teddy就如翻版MJ一樣，45號35歲的鄭如川就離奇撞樣迪士尼的阿拉丁，最令人會心微笑的要數98號的梁浩朗（Aaron），簡直是另一個Dee哥一樣。
96位參賽者當中，也有特別亮眼的，又例如20歲的王瑞銘激似Tyson Yoshi，在記者會表演時，站在C位（中間位）的99號KC就因為俊朗高大外表，而被封為「姜濤接班人」。據知KC本身是一位排舞師，曾為《假面具》排舞也曾於盧瀚霆（Anson Lo）的《Megahit》MV中演出，亦同樣是亦是P1X3L的御用排舞師，實力超班呀！
ViuTV《全民造星V》來勢兇兇，TVB亦準備充足，以王晶監製的劇集《一舞傾城》於9點半，於同時段對撼。《一舞傾城》由女主角媽媽生沙律姐（陳法蓉飾）等一班於80年代萬國城夜總會工作的風塵女子的視點出發，講述了香港80年代，經濟起飛，股市大漲，聲色犬馬！男男女女，營營役役，拼命賺錢的時代故事，所以也被稱為是王晶版的《華燈初上》。
要講煲劇焦點，除了可預想劇情將會「大曬狗血」，劇集女主角，飾演媽媽生沙靜霞（沙律姐）的陳法蓉亦是追看重點，造型、氣質予人一種現實的媽媽生不在話下，在她的演技之下更將媽媽生的老謀深算、城府深又霸氣的特質表露無違，真是少一分演技都不行。
除此之外，蔡潔、姚子羚、莊鍶敏的加入亦是錦上添花！作為第二女主角，這幾位的演技亦是焦點所在，正所謂是，沒有好對手又怎能突顯主角的好戲呢？
值得一提的是，今次的主要角色之中出現了陳星妤、鄺潔楹新晉演員。早年鄺潔楹以主持旅遊節目《三日兩夜》而為網民熟悉，更被封為「仙氣女神」，之後她轉戰戲劇於《愛回家之開心速遞》而入屋。
本身是模特兒的陳星妤因參選2021年香港小姐競選而入行，簽約TVB後急速上位，除於男神廚房、破解讀心理之外更與高海寧一同主持旅遊節目吃貨橫掃曼谷，戲劇方面亦只是參演了兩套劇集後，就馬上晉升為《一舞傾城》的配角之一。據預告片內容，今次她是飾演一名被媽媽生沙靜霞（沙律姐）陳法蓉哄騙下海做夜總會小姐的「純情新女」KK，其中陳法蓉還有一句對白：「你仲係處呀嘛，嗱呢樣嘢就係你賣點嚟嘅。」