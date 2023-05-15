江美儀曝光少女時代長髮Look　26年前孖周潤髮拍洗頭水廣告成經典

51歲的江美儀多年來均以短頭髮示人，予人感覺個性好硬朗，昨日（14日）母親節，江美儀在小紅書分享一張少女時代與媽媽的舊照，當年的她只有十幾歲，樣子青澀無添加，齊陰長髮散發一股清純動人氣質。

江美儀多年來keep住短頭髮。（資料圖片）

網民激讚江美儀後生「好靚女」、「好清秀」、「挺像媽媽」，還有不少人提起她在1997年與周潤發合作拍攝的一個洗頭水廣告，當年廣告以江美儀的順滑秀髮做賣點，二人離別後再重遇，周潤發還替她洗頭，簡單一個廣告已能拍出電影般感覺，令人印象難忘。江美儀回覆《香港01》時，表示已忘記相中的自己幾多歲，只說：「十零歲啦，應該未夠18歲，媽媽當時都好後生。（唔少網民讚母女都咁靚？）多謝，媽咪一定會好開心。」

江美儀為慶祝母親節，曬出自己未夠18歲嘅青澀少女相，好靚女！（江美儀小紅書）

江美儀25歲時曾拍洗頭水廣告。（影片截圖）

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江美儀出道前原是一名秘書，19歲的時候被星探發掘，因為與周潤發拍攝洗頭水廣告而引起關注，後來從廣告界進軍電視界，加入亞視並拍攝了家傳戶曉的電視劇《肥貓正傳》擔任女主角，其後再從亞洲轉台到無綫。江美儀雖然在無綫一直都只是出演女配角，可是她精湛的演技觀眾一直有目共睹，今年初憑劇集《下流上車族》首次膺視后，之後在《隱形戰隊》中的演口硬心軟的Madam Fong亦備受讚賞。

江美儀同發哥好老友，成日跟佢行山。（ig@elenakongmayyee）

江美儀經常被指撞樣鄭秀文，Sammi都嗌佢家姐。（ig@elenakongmayyee）