肥媽李鼎｜A0游嘉欣語出驚人溝仔要發姣　要求「第一次」唔可以短

肥媽同亡夫Rick好恩愛。

飲食節目《肥媽李鼎》第10集題目是「愛情來的時候」，肥媽與鼎爺齊齊分享戀愛史。肥媽與亡夫Rick十分恩愛，之前曾經歷過一次婚姻失敗的肥媽曾揚言「死都唔再結婚」，惟最終被Rick真誠打動，肥媽笑言：「我哋一齊夾Band，大家會嚟我屋企食飯，食完飯之後大家開始走，我老公係留到兩、三點。最過癮係我阿媽坐喺度釣魚，我叫阿媽返上去瞓，點知阿媽話：『佢又唔返去瞓？』後來有一日我老公頂唔順就同我阿媽講：『Auntie，我同佢結婚啦好冇』，佢唔係同我求婚喎，阿媽知道我哋係認真，之後就返咗上去瞓。」肥媽再爆與徐小鳳之間的趣事：「有一次去睇小鳳姐演唱會，小鳳姐問我經歷過第一次婚姻唔驚咩，點解會嫁第二次，我就問小鳳姐點睇愛情，佢話愛情係一本小說，睇完之後收埋放喺心中。」豈料肥媽之後的神回覆，令小鳳姐「笑到踎咗喺度」。

肥媽同小鳳姐分享過愛情觀。

A0游嘉欣語出驚人溝仔要發姣。

閒談期間，鼎爺問肥媽拍拖多久才可以拖手仔，肥媽坦言：「好耐架，唔可以話一拍拖就拖手。」鼎爺則坦言需要一年，並指想錫錫都要問過先，例如：「呢度冇乜人，錫吓你得唔得呀？」相當搞笑。講嘢一舊舊的游游再發表驚人言論，她說：「我覺得第一次時間一定唔可以短。」阿爺聽到眼都凸埋：「咩時間短先？」肥媽見狀即笑著解圍：「死喇，游游答問題都可以有問題，你答拍拖時間唔可以短吖嘛！」身為「A0女神」的游游，經過今集後歸納出「出Pool秘笈」，她說：「今集學識兩樣嘢，女人要識發姣，唔發姣就冇男朋友，第二就係要多嘗試，失敗都唔好驚，最緊要試到一個啱。」

游游驚人發言嚇窒鼎爺。

鼎爺開金口唱歌。

明晚（16日）播出的第11集，主題是「化腐朽為神奇」，肥媽指做人最緊要識執生，她分享自身經歷：「有次登台背住觀眾唱歌，點知人哋啱啱玩完啤酒比賽，成地都係玻璃樽，一個轉身就（踩到玻璃樽）撻咗喺度，我即刻擺Pose喺度唱，佢哋以為我真係咁安排。」原來鼎爺亦有登台經驗，更即場大開金口唱出《禪院鐘聲》。談到「化腐朽為神奇」，游游指現在有不少加工俊男美女，隨即追問肥媽心目中娛樂圈三甲靚女誰屬，肥媽回應：「林鳳、樂蒂同埋林翠，佢哋天生好鬼靚。」肥媽之後更憶起林鳳輕生事件。