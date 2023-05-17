隱門丨吳岱融演躁狂冷血賊王　見人就摑：係我從影以來最衰嘅角色

日)由王心慰(Amy 姐)監製、翁善瑩編審的《隱門》，將接棒《川內相親》由 5 月 29 日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等。

「我們無法選擇人生的長度，但我們可以選擇人生的深度」。《隱門》故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生...自小因父親指示捲入大型械劫案的心月，成長期因背負「賊王女兒」污名活得孤獨又不快樂，為擺脫冷血父親及強烈的恐懼感，心月與弟弟張逸風（阮浩棕飾）等甚至改名換姓兼搬家，豈料最終還是遭刑滿出獄的葉嘯天「尋獲」，令心月原本幸福美滿的人生再次陷入危機與不幸。

黃智雯今次嘅角色遭遇真係好慘架，齋睇都會戥佢肉緊呀！

好彩佢有「小天使」陳展鵬幫佢，至於陳展鵬嘅角色係點，下一份宣傳稿自 有分曉。

阮浩棕今次嘅角色十分討好，而佢係演繹得相當自然，值得期待。

為了突顯葉嘯天與心月剪不斷、理還亂的關係，黃智雯（Mandy）與吳岱融劇中有大量衝突場口。至於飾演一代賊王葉嘯天的吳岱融，劇中化身「破壞王」四處招搖生事，除了要應付大量動作場口，更要化身「巴掌王」見人就摑，普通一場戲也可送出至少十數個巴掌，兼且全部真打，相當誇張。

63 歲的岱融哥早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，亦坦言拍攝《隱門》甚花氣力，並搞笑謂:「有一場戲我要摑展鵬十幾巴，打完佢之後我自己都手痛！我都好耐冇打喇，我要展鵬睇住我呀，哈！」談到葉嘯天一角，岱融哥笑言衰到極：「我個角色好恐怖嘅，要錢唔要女。呢個係我從影以來最衰、最變態嘅角色，反派到極致。」Mandy 則表示不介意被真打：「我覺得作為演員，嗰個逼真感好緊要，冇乜所謂嘅，最緊要係呈現到嗰種感覺。」

吳岱融劇入面有大量打鬥場口，真係少啲體力都唔掂。

岱融哥自己都話，葉嘯天係佢從影以來最變態同最衰嘅角色。

相比 Mandy 與吳岱融的超搶戲人設，阮浩棕（Nicholas）飾演的張逸風人設相對較「平」，為人任勞任怨,凡事以家姐心月及其家人行先，情緒整體沒有太大起伏，但仍成功突圍，獲不少幕後人員讚好戲。是次是 Nicholas 繼《我家無難事》後再與 Amy 姐合作，之前憑《我家》熱血專情的關禮傑年青版角色成功入屋的他，近期再憑《隱形戰隊》的「瘋癲」鏗少一角再下一城，引發極大迴響。如今Nicholas 在《隱門》再度展現「反差」魅力，甚有機會再度彈起惹關注。

Mandy 同岱融哥劇入面有大量衝突場口，仲要 Mandy 見親岱融哥都冇好嘢。