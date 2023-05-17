細思極恐｜樓主貼文揭家中恐怖真相　情況竟撞橋九把刀電影?

17年由九把刀小說改編成的電影《樓下的房客》，講述公寓繼承人每日最大的樂趣就是在自己的房屋，通過針孔攝影機去窺探6個房間、8位房客的一舉一動，但漸漸地，房東由偷窺轉化成操控，將房客的慾望遂一暴露。最近就有網民分享一則令人細思極恐的貼文，意外發現家裏的恐怖真相，惹來一眾網民熱烈討論，故事情節竟然疑似跟電影內容類似，睇到人留一額冷汗！



有網民分享一則令人細思極恐的貼文，意外發現家裏的恐怖真相，睇到人留一額冷汗！（熒幕截圖)

近日在「連登」討論區有位樓主以「發現屋企人喺屋企裝針孔攝錄頭」為題，懷疑家人偷窺他的日常，並咐上圖片佐證，他說：「小弟想獨立，所以搬咗出嚟大概九個月，但係最近一起身發現，老竇會喺WhatsApp group彈一D訊息，例如講吓屋企隻新貓，返到屋企坐梳化打機，個WhatsApp group又係咁彈啲嘢出嚟。」種種巧合因素下，不禁令樓主懷疑遭人監視：「因為個時間太巧合，令我忍唔住懷疑屋企有鏡頭。」不安的情緒令樓主狂摷家裏的櫃，竟找到一個針孔攝錄頭，表明鏡頭擺放位置正對着客廳，真相令人細思極恐。

網民懷疑家人偷窺他的日常，並咐上圖片佐證。(熒幕截圖)

樓主明顯嚇得有點不知所措，問其他網友：「究竟我應唔應該直接send呢張圖喺屋企group問？」大部分網民支持樓主問清楚「Send張圖出嚟問，睇下佢哋有咩反應」、「當面問睇佢反應最好全家人都係度果陣問」、「呢樣野犯法架 都唔知佢有無去其他人屋企裝過」、「下次見面一定好尷尬….」而不少網民直批父親行徑變態「好痴線心理變態」、「要防自己老豆真係好痴線」、完全唔尊重你一啲私隱都無」、「日防夜防家父難防」不過有網民認為父親只是關心兒子才會有此舉動「你爸爸都係關心你啫」、「都係擔心你啫」。

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