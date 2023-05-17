林依晨旋風式襲港狂食燒鵝　常獲老公送包包否認婚變傳聞

台灣女演員林依晨今日（17日）來港出席時裝品牌限定店開幕禮，她笑言今次旋風式二十四小時訪港行程緊湊，馬上把握機會食燒鵝、蝦餃、芋頭糕及雞肉粥等地道美食。



林依晨來港出席時裝品牌限定店開幕禮。（梁碧玲 攝）

最近正與賀軍翔拍新劇《不夠善良的我們﻿》的依晨，大讚這位18年前曾一同搭檔《愛情合約》的拍檔變得更加成熟又帥氣：「我們有一點點的吻戲，18年前的感覺怎麼突然回來了，有熟悉的氣味，我也不好意思講，不好意思在他面前講，但我心裏真的有這樣的感覺。我覺得他變得更成熟了，更有那種熟男的魅力，跟那時花美男的形象更加不一樣，也是一件好事，因為我覺得他戲裏的白髮蒼老得很好看，很帥。」至於會否有意為劇集唱歌，她賣關子笑稱：「會蠻期待的！」

林依晨與《想見你》男二施柏宇一同出席活動，她表示希望兩人之後有機會一起拍劇。（梁碧玲 攝）

日前有報道指林依晨和結婚8年的老公林于超婚變，她今日亦親口開腔回應傳聞，並表示報道不實：「去年就已經回應過了，所以好像也沒有必要再多作回應，因為就不是事實，我也不知道要怎麼回應。」依晨透露老公「喜歡送我包包」，又表示兩人有很多情侶裝和情侶單品，她希望之後有機會與老公一同去大溪地或斐濟旅行：「他潛水很厲害，我也是因為他而學潛水的，所以我們去渡假的地方也應該是潛水、游泳很適合的地方。」

林依回應婚變傳聞。（梁碧玲 攝）

林依晨事隔六年再來香港，吸引大批粉絲到場圍觀。（梁碧玲 攝）

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