吳啟華上月被爆深圳睇過億豪宅　再現身中山睇樓做「大灣區樓王」

現年58歲的吳啟華近年主力在內地發展，去年他在接受內地傳媒訪問時透露同朋友一起開了一間製作短視頻的公司，更已經在深圳買樓定居。繼上個月被爆現身深圳灣1號睇樓之後，近日有地產經紀Post出一系列吳啟華在中山睇樓的照片。相中所見，身穿T恤襯牛仔褲的吳啟華，頭戴Cap帽，一身打扮相當Young，該名地產經紀逐一帶他參觀及介紹屋內的設施，期間兩人有講有笑，似乎吳啟華都十分滿意。



吳啟華上個月被爆現身深圳灣1號睇樓。（影片截圖）

齊聚中山打Golf！（微博@鄧梓峰Patrick）

早年已轉往內地發展的吳啟華，曾坦言在香港生活壓力大，每個月都入不敷出，即使每套劇都擔正做主角，仍生活拮据：「一個月也只有幾千塊，房租都可能要幾千塊，很難生活，不是像大家看起來那麼風光，賺那麼多錢。」

吳啟華當年在《妙手仁心》中飾演程至美醫生，深受觀眾喜愛。（影片截圖）

依然好受歡迎！（視覺中國）

近年吳啟華一直在香港及內地兩邊走，更在深圳置業，他直言生活節奏比起香港慢，壓力小很多：「在內地，不說是男主角，就算做到二、三線，報酬都比香港好得多，再加上其他收入，比如商演。有很多香港藝人來內地，做商演都足夠好好生活，做一場商演等於電視台兩個月的工資，很多現在已經沒在拍戲的老演員，都是在做這個。說實話，這也是一種出路。」他又大讚大灣區生活舒適，有報道指他其實早已在中山置業，2018年更在大灣區大手掃入6個單位，每間平均市值160萬元，絕對是名副其實的「大灣區樓王」！