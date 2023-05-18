張栢芝曝光三仔Marcus樣子鬧烏龍　真身原來係呢位混血美女嘅囡囡

張栢芝日前與家人一起乘坐郵輪旅遊期間，拍片記錄不少開心點滴，還於社交網分享了部分片段。而其中一段短片中，栢芝就疑似不小心將三仔Marcus個正面樣曝光。雖然鏡頭只是一閃而過，但已足以看到小朋友的樣子。鏡頭下該位小朋友眼大大，眼睫毛超長，五官標緻，留着棕褐色的頭髮，完全是混血小朋友的樣貌，靚到似公仔，不少網民看了都猜測他就是Marcus。

張栢芝共有3名仔仔。

不過，今日就有消息指原來栢芝在片中曝光的並非Marcus，該小朋友的真身其實另有其人，就是栢芝同母異父家姐戴碧芝的女兒。有指今次的事件是鬧烏龍了，柏芝於2018年誕下三仔Marcus，今年Marcus已經5歲了，片中小朋友看來像是3歲左右的樣子，與Marcus的年齡對不上。

Marcus四歲生日Party。（微博@張栢芝）

柏芝自從Marcus出世至今一直沒讓他正式露面，Marcus一出生以來就很神秘。由於栢芝家姐戴碧芝也擁有混血血統，加上丈夫是外國人，所以她的三名小朋友包括孻女也是一個混血娃娃，長得相當漂亮。「#張柏芝曬的是姐姐的女兒# ​」也登上了微博熱搜，不少網民都留言表示：「同樣基因優良的一家人，怪不得姐姐的女兒也是個小美女。」

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