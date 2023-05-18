哈里梅根怒斥被狗仔隊追訪兩小時險象環生　司機揭兩人疑講大話？

哈里和梅根脫離王室後移居美國，日前出席慈善頒獎活動時，梅根高調穿上金色露肩晚裝亮相，成為全場焦點。其後哈里於香港時間昨晚（17日）透過發言人批評狗仔隊在紐約追訪他、其妻子梅根（Meghan Markle）及其岳母，形容上演了一場兩小時「近災難的汽車追逐」，引起外界關注。不過事後的士司機及紐約警察都出面表示事情根本沒有那麼嚴重，司機的一番話更揭開哈里和梅根講大話。

哈里、梅根及梅根的母親日前出席慈善頒獎活動。（VCG）

梅根高調穿上金色露肩晚裝亮相，成為全場焦點。（VCG）

發言人表示，哈里、梅根與梅根母親Doria Ragland在活動結束後，一同登上的士離開。在返家途中，後面竟然出現6架「車窗全黑」的車輛緊逼，雙方展開「近乎災難性的飛車追逐」近約2小時。聲明亦指出追逐期間險些撞到其他道路使用者，包括行人及兩名紐約市警察，幸好最後無人傷亡，更指狗仔隊極具侵略性。有一名與哈里梅根親近的消息人士向傳媒透露，當日有6架不明車輛跟蹤哈里梅根坐上的車，該的士被迫開上行人路、衝紅燈及單程路倒車，情形險象環生。

哈里王子昨日透過發言人斥狗仔隊追訪他與梅根逾2小時。（Getty Images）

根據《華爾街日報》報道，訪問了為哈里梅根駕駛的士的司機Sukhcharn Singh，他表示當日只有兩架車跟著哈里梅根：「我從頭到尾沒有覺得我身陷絕境，沒有電影般的飛車追逐。他們（指哈里、梅根及梅根母親）都很沉默、看起來有些害怕，但這裡是紐約，很安全的。」不過就透露當車輛停定時，有傳媒拍照及拍攝影片。

有網民在Twitter上載了當時的片段。（Twitter/@paula matanovich）

事件曝光後引來大批網民在網絡上熱烈討論，有網民在Twitter上載了當時的片段。片中看到黃色的士停下來，現場的傳媒被告知只能等待哈里梅根一行人，並在一旁停下里拍照。當的士開車時，只有警車尾隨，亦看不見有任何情況混亂的場景。

的士司機表示從頭到尾沒有覺得我身陷絕境，沒有電影般的飛車追逐。（Getty Images）

有大批網民指現場情況很冷靜，亦有居住在紐約的網民表示紐約已經經常塞車，所以在紐約街頭發生所謂的追逐戰根本沒可能發生。另一邊廂，有支持哈里梅根的網民就表示片段應該是追逐戰發生後拍攝的，而現場的警察是護送哈里梅根離開。