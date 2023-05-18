一舞傾城｜重溫陳星妤黑歷史　被質疑「後天加工」兼忽然富貴

TVB新劇《一舞傾城》開播後，由於劇情以夜總會為故事背景，題材大膽，加上有大量的香艷場面，一下子已成功搏得觀眾的眼球，相信收視亦不會令人失望！當中飾演「萬國城最後一個處女」KK的陳星妤（前名：陳聖瑜）亦人氣急升，不過人紅是非多，陳星妤過往的黑歷史再度成為熱話。



陳星妤人氣急升！（IG/@yvette.cc）

劇中，陳星妤險被後父污辱。（截圖）

現年28歲的陳星妤參加《2021香港小姐競選》入行，當時被譽為「理大吳千語」以及「翻版方媛」的她被視為港姐冠軍的熱門人選之一，可惜大熱倒灶，八強止步。當時已經是KOL的陳星妤被爆出疑是公屋出身，更試過於連卡佛工作，與她在IG呈現自己經常周遊列國、出入高級酒店的富貴網紅形象甚為不同！對此，陳星妤曾接受《香港01》訪問時表示，自己曾在一間法國奢侈品集團擔任零售統籌，她說：「即係有啲咩事sales都會come to me，或者係做開舖統籌。」她表示在這間公司工作了三年：「職位聽落好似好高，收入就正常打工仔水平啦，哈哈，所以我都好努力做唔同嘢。做KOL只係副業，公司都好支持我，有時出post仲會問吓我意見。」

陳星妤入行前生活富貴，經常出入遊艇！（IG/@yvette.cc）

大曬名牌包包！（IG/@yvette.cc）

歎世界！（IG/@yvette.cc）

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對於不少網民指出陳星妤大學時期的容貌與現時出入甚大，質疑她曾經「後天加工」，更爆出她在大學時期人緣極差，陳星妤就回應指：「唔驚，我都冇整容。我驚動刀，所以唔會諗。」她在參選港姐時更自爆與前男友已分手，回復單身：「之前大家都返工，所以一放假就會同前男朋友出去玩，佢仲係攝影師，好支持我post靚相。」

被網友翻出的舊照，真係女大十八變。（網上圖片）

有網民指她樣貌升級不少！（IG/@yvette.cc）

陳星妤日前錄影《獎門人》時，驚現「餃子」下巴。（葉志明攝）

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