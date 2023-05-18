謝玲玲否認想復婚享受單身　身家過億住九龍塘獨立屋生活無憂

謝玲玲與前夫林建岳離婚28年，仍與林老太余寶珠依然保持密切關係，雙方更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱。日前謝玲玲同大仔林孝賢為林老太慶祝母親節，引來不少網民留言表示十分羡慕謝玲玲與前奶奶關係融洽，當中有人留言：「復婚復婚復婚」，謝玲玲竟然點讚了該留言，此舉惹來不少人猜測。而謝玲玲發現鬧出烏龍後，即發文澄清只是誤會一場。



心情大靚！（IG@hlingling）

有人留言：「復婚復婚復婚」，但想不到謝玲玲竟然點讚了該留言，隨即掀起網民熱議！（網上截圖）

謝玲玲指此事是「天大的誤會」：「剛剛看到報導，真把我嚇了一跳，真的是一個天大的誤會，我是尊重網友們，一定都會點讚，完全沒有看到要復婚。真的沒想到網友們那麼細心關注我。只想告訴大家，我很開心現在的單身生活。兒女都長大了，我現在可以自由自在的做自己喜歡的事。」相中的謝玲玲身穿桃紅色T恤，身上戴滿名貴珠寶，打扮貴氣十足，已經66歲的她保養得宜，風采依然。

人生贏家！（IG@hlingling）

同細仔林孝能「撐枱腳」。（IG截圖）

網民紛紛留言指謝玲玲現時「有錢有閒，兒女孝順」，已經是人生贏家！而謝玲玲亦回覆網民表示現時十分滿足開心，之後她又Post出與細仔林孝能「撐枱腳」的照片，可見她十分享受現階段的生活。事實上，謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時獨居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂的她不時相約好友聚會，又會抽時間與家人相聚，個個仔女都遺傳了媽媽的美貌，五官精緻且氣質出眾，相當出色！