一舞傾城 | 內地網友讚多過彈　指劇情比《華燈初上》更貼近現實

由王晶擔任製作人，陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明及蔡潔等主演的無綫劇集《一舞傾城》於15日正式播出，短短3集便引起巨大迴響，尺度也非常大膽，包括床戲、性侵、施暴等，話題不斷。



《一舞傾城》話題不斷。（劇集海報）

劇集除了在翡翠台播出之外，於內地埋堆堆同步上線，受到很多內地劇迷關注。就目前來看，內地網友對此有讚有彈，當中「讚」的比例略高於「彈」。

早在劇集籌備之際，就被指是港版《華燈初上》，不過有網友認為，劇情比起《華燈初上》其實更加真實與殘酷：「哪有那麼多客客氣氣非常紳士的客人，真的只是來喝喝酒聊聊天，現實更多的是像《一舞傾城》裡一樣，舞廳龍蛇混雜，猥瑣暴力的客人一大堆，舞小姐們只能如履薄冰。」

其次，雖然是「夜總會」背景，但融入了警匪、臥底、打鬥等經典港劇元素，加之有很多八、九十年代經典金曲，包括主題曲與片尾曲，勾起劇迷的香港情懷。

第三，王晶多年來捧紅了不少「晶女郎」，今次劇中的幾位女星也被大讚靚女，尤其是陳法蓉，本就是「港劇女神」之一，但近年多在內地發展，難得回巢拍劇，令劇迷倍感期待，一頭利落短髮加上紅唇，相當霸氣，演技也備受好評；而姚子羚、蔡潔近年也通過劇集圈粉無數；2021年落選港姐陳星妤雖演技被詬病，不過樣貌就獲肯定；至於劇中與陳法蓉對立的莊鍶敏，網友就笑言她非常符合角色，更想看她「反白眼」。

網友笑言莊鍶敏好啱做反派。（劇照）

而彈方面，網友認為妝髮造型以及各個場景過於現代，與80年代不符，且filter飽和度太高，導致色彩太艷麗，少了些高級感，反而略顯粗製濫造；其次，由於前兩集劇情中，作為「學生」的陳星妤被朋友甚至是媽媽勸做舞女，因此有網友直呼「毀三觀」等。

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