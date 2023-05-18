新《胡不歸》相隔半年再公演　文武生王志良：力求一次比一次更好

有「創意班主」之稱兼粵劇出品人彭美施（施姐）作品系列之新《胡不歸》，去年2月公演兩場大受歡迎,更塑造了一對粵劇才子佳人新拍檔文武生王志良與花旦梁非同,在徇眾要求之下，半年內火速重演,對於粵劇來說如此短時間重演實屬難得，為隆重公布於8月11及12日假西九戲曲中心重演2場，今日（18日）特別舉行新聞發布會，施姐在台上更公布喜訊,內部訂票反應熱烈，並於明日（19日）正式公開售票。

有「創意班主」之稱兼粵劇出品人彭美施（施姐 中）作品系列之新《胡不歸》,今日宣布8月再度重演。

新《胡不歸》發布會現場更化身演出舞台,擺放10多款人型紙牌，到場嘉賓紛紛拍照打卡，真人現身的王志良與梁非同幾乎「失寵」被搶風頭,在會上施姐在多謝尹飛燕（燕姐）繼續擔任藝術總監，相信燕姐會深化指導王志良、梁非同及全劇演員，在演戲、唱做上再提升水準。

施姐說：「新《胡不歸》相隔半年重演，是有一定壓力，因為重演要比首演做得更好，要如何吸引觀眾一看再看的興趣，又要吸引未看過過新《胡不歸》的觀眾是很大的考驗，不過十分感恩是目前內銷飛買得非常好，對票房是很有信心。」

梁非同與王志良這對拍檔外界甚為受落

身為藝術總監的尹飛燕 (燕姐)對重演亦表示有壓力，對於王志良及梁飛同首演的表現是很滿意，今次重演很想有點新意思，所以劇情會有些調動務求令演出更緊湊 ，觀眾更有新鮮感，買飛入場來看感覺是很值得。

文武生王志良對重演新《胡不歸》表示期待，他說: 「一齣新戲只演一次是不夠， 我力求一次比一次演出更好，要提升自己，否則觀眾就會覺得悶! 我希望跟非同的感情戲可以演得更細膩。」

冠名贊助商「香港和田玉專門店」老闆歐陽偉傑伉儷,更送上由原石雕製而成之紅樓夢古籍送予施姐(右)

梁非同表示: 「新《胡不歸》對於我來說，是一次很珍貴的學習機會，多謝燕姐再次擔任藝術總監教導我們，花了很多心機，特別是《逼媳》這幕戲，作為花旦是一次很考演技的經驗，希望重演表現得更好，在感情拿捏、做手，唱腔方面，我會要努力去進步。」