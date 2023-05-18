痞子無間道｜陳瀅嚇人上癮JW日日中伏　四位主角將赴泰拍旅遊節目

陳瀅今日出席主演劇集《痞子無間道》開鏡拜神儀式，上輯《痞子殿下》收視大好，成功添食不特止，陳瀅更透露，自己與另外三位主角JW王灝兒、周嘉洛、朱敏瀚完劇後會去泰國拍旅遊節目！



《痞子殿下》續集《痞子無間道》目前正拍攝中，陳瀅今日在開鏡拜神後受訪，透露角色同上集好大分別，她說：「上次係一個好強硬嘅女將軍，佢係女尊男卑，好有性別階級，明顯覺得女人強啲，所有嘢都係蝦男人。今次就好調轉，個角色好懦弱，好需要倚賴人，一啲都唔獨立，完全冇主見。」

陳瀅指知道《痞子》開續集後，已第一時間向監製「許願」，希望戲服不要太厚，而最終戲服也是偏通爽薄身，拍攝不會太辛苦。（鄧穎琪攝）

活動上見陳瀅明顯瘦咗，她指自己冇特登減，反而身邊人經常說她吃得太多，「我真係食好多嘢！所以我都好好奇個瘦係來自邊度，可能件衫薄咗，我都唔知。」她與開劇前向監製表示希望戲服不要太厚，監製亦滿足其願望，其中戲中的「露肉擔當」朱敏瀚更常常著背心，以古裝劇來講不算太辛苦。

周嘉洛（右）都讚陳瀅瘦咗！（鄧穎琪攝）

四位主角自從上次合作後，已成為好友，更榮獲《萬千星輝頒獎典禮2022》的「最受歡迎電視拍檔」獎，人氣高企。陳瀅曾講過希望可以出埠拍攝，她透露稍後將與朱敏瀚、JW、周嘉洛拍旅遊節目，預計6月尾拍完《痞子無間道》就啟程往泰國，對此她未出發先興奮。瘦身成功的她，未知到時會否著性感泳裝拍攝呢？

陳瀅透露，她和朱敏瀚、JW、周嘉洛，拍完《痞子無間道》後將出發泰國拍旅遊節目！（鄧穎琪攝）

除了忙拍劇之外，陳瀅常常整蠱其他同事，拍片擺上網，JW王灝兒、姚焯菲、周家洛、劉佩玥等都是「受害人」，嚇到花容失色。陳瀅指JW最易嚇，笑言：「佢係最誇張！（佢好細膽？）佢好易俾人嚇，好好笑，通常你嚇完一次，第二次見到嗰個人會防備，但係我每日嚇佢一次佢都會驚一驚，好得意！依家每日一收工行返去停車場嗰個位，我都會嚇佢，佢每日都中！」她慶幸暫時未試過玩出火。