Tiger執導短片《是日精選》獲好評：花姐叫我寫啲嘢sell公司拍劇

Tiger表示近日忙於《十二怪盜》，今午出席品種活動時，獲大批「小虎隊」撐場。（陳順禎攝）

邱傲然（Tiger）今日(18日）首次以個人身份出席護膚品牌活動，他接受訪問時表示既興奮又緊張，但認為就算冇11位兄弟傍住都可以應付。問到日後會否想有更多個人活動，Tiger表示：「有就當然好，因為都要搵食，但冇都不能強求。」

提到自己執導嘅《是日精選》再度加場，Tiger表示十分開心，因為作品是台前幕後花盡心思的製作，能讓更多觀眾看到是件十分恩惠的事情，但之後會否再加場或謝票，就要睇主辦的安排，而下一步會否執導大製作，Tiger暫未考慮得太長遠。「花姐有話既然我都拍咗啲嘢出嚟，不如寫啲嘢sell公司拍劇，但十劃都未有一撇。」

Tiger執導嘅短片《是日精選》再加場，他希望有機會可以做謝票。（陳順禎攝）

提到MIRROR成員將舉行個人演唱會，Edan已收到不少「落飛」訊息，Tiger笑言自己情況暫時還好:「但相信嚟緊會有好多『朋友』(會唔會到時做嘉賓?）我想睇多啲，因為感覺係可以不負責任，唔使記咁多嘢，齋享受會開心啲。如果又做嘉賓就變MIRROR演唱會。」另外，MIRROR將在本月底舉行歌迷聚會，Tiger表示已經好耐冇同fans見面，雖然已有新歌，但未必趕及聚會上演出。

Tiger昨晚帶媽媽前往撐田蕊妮的舞台劇，謝幕時，阿田邀請他上台合照，被問到阿田是否其真粉絲？他謙稱︰「佢（阿田）有講係劇本咁寫，佢照做；佢一個人做晒個騷好勁，有機會都想同佢合作，我未做過舞台劇。（林日曦喺社交網話妒忌你？）佢話會唱衰我嘛，期待佢做舞台劇嗰時，睇下佢點樣唱衰我。」