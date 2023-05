鍾嘉欣(Linda)於2015年與脊醫老公Jeremy結婚後三年抱兩,她日前就帶着仔女到海洋公園遊玩,並在社交平台洗版式分享母子溫馨時光。今日(19/5),Linda在IG上載於水上樂園的靚相寫上:「Good times with my kiddos!(和孩子們一起度過美好的時光!)」穿上黑色連身泳衣的Linda大曬Fit爆身形和白滑美腿,她與小朋友玩水露出慈母笑容,一時又高舉V字手勢盡展童心一面,不少網民大讚他們非常可愛:「小朋友玩得好開心,好得意」,連李施嬅都心心眼高呼:「Omg aren’t you guys the cutest(你們最可愛)」。



鍾嘉欣與小朋友玩水露出慈母笑容。(IG圖片)

點撃睇鍾嘉欣玩水照片: