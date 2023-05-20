郭晶晶潮着$50國貨小白鞋襯Hermès袋　賭王千金何超蓮都鍾意着

「跳水皇后」郭晶晶與霍啟剛結婚後一直專心照顧家庭，生活低調，平日打扮亦簡單樸素，不過近年因不時都要陪同老公出席活動及晚宴，郭晶晶亦有入手幾個名牌袋傍身。日前有網民在銅鑼灣偶遇獨自行街的郭晶晶，相中所見，身穿黑色連身長裙的她現身路邊，身邊沒有保鑣或助手陪同，非常低調。



幸福！（IG@fok_kenneth）

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郭晶晶一手拎着購物袋，一手拎着電話，而她孭着就是Hermès黑金色mini 24/24手袋，價值約9萬港元，之前她與老公霍啟剛在街頭被網民捕獲時也是孭着同一個手袋。雖然郭晶晶所用的手袋價值不菲，但她就選擇了一對國貨Feiyue飛躍小白鞋來配搭，售價$50以內，價錢親民，網民即留言道：「要的就是一個飛躍配愛馬仕」、「飛躍可以隨便買，愛馬仕不行」、「路上看見這樣的可能都懷疑假包了」。

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郭晶晶選擇了一對國貨Feiyue飛躍小白鞋來配搭。（網上圖片）

其實近年Feiyue飛躍在時尚圈中相當有人氣，不少KOL都有入手，百搭的白鞋加上經典紅藍配色，時尚又不失復古感，無論什麼風格都能輕鬆襯出休閒感覺，賭王千金何超蓮亦十分鍾意，經常以Feiyue飛躍小白鞋襯衫，還曾公開大讚好着，時尚又貼地！