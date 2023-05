近年主力在內地發展的鄧紫棋(G.E.M.)近日趁着工作空檔飛到馬爾代夫度假,連日來洗版式在社交平台分享靚相。今日(19/5),她在IG上載多張在海灘上影的照片,並寫上:「Pretending like I ran away from Disney. 假裝自己剛從迪士尼逃出來」。她先後換上兩套露腰高衩長裙,大曬零贅肉纖腰及白滑美腿,萬里無雲加上水清沙幼的靚景,不少網民大讚靚人靚景高呼:「簡稱是在逃公主」、「迪士尼安保不行啊,公主跑出來這麼久都沒抓回去」。但亦有人心痛G.E.M.太瘦令上圍縮水,紛紛叫她要吃多一點以及好好照顧自己。



G.E.M.近年主力在內地發展。(IG圖片)

她先後換上兩套露腰高衩長裙,大曬零贅肉纖腰及白滑美腿。(IG圖片)

點撃睇G.E.M.旅行靚相: