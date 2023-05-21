專訪｜肥仔@ERROR做隊長唔顧隊友 　突然爆阿Dee好小器

肥仔希望能推動香港的跳唱熱潮，為此，《Phat N Fresh》的MV亦是不惜功本製作。（陳順禎攝）

ERROR隊長肥仔梁業，再次推出跳唱作品《Phat N Fresh》，MV搵嚟Win Win以及COLLAR成員Candy助陣，肥仔對Win Win的舞技讚不絕口，認為她值得被更多人賞識，與點評Candy的態度截然不同：「佢……努力啲啦！哈哈。今次係特登迫佢跳舞，其實佢係享受，甚至佢跳得好過自己啲舞。」對於有網民笑指與Candy撞樣，肥仔就咁話：「你哋未見過我扮女人咩？我一扮就係姨媽姑姐咁款。我知有張gif好似，Candy仲主動同我講，之後佢仲叫我舅父，話因為外甥多似舅。」

肥仔扮女人又真係同Candy一啲都唔似，不過Candy一啲都唔介意「撞樣」，仲上契埋做外甥女。

新歌MV的靈感源於韓團Seventeen分隊BSS，肥仔大讚對方無論是MV或舞步都編排出色。「好多人都問會唔會再出一個dance version版本，我本身view數都已經唔係好多，再做多個咪分薄晒！ERROR係好商業化，因為真係貧窮限制工作態度。」肥仔一直希望可以帶起跳唱潮流，所以極為重視新歌的製作，更希望讓外國人能感受到質素，而他亦慶幸近年不少歌手同在跳唱潮流之上。

訪問中，肥仔提到與姜濤夾公仔期間，被路人認出後要求合照。「我哋話唔方便，對方好好笑咁話幫我哋影返。」

提到ERROR即將推出新歌亦需跳唱，肥仔即嘆氣：「我對佢哋完全冇信心，不如我一個人跳晒算。我唔想Dee跳，因為佢好小器，跳完唔夠氣唱落去，係心肺功能嗰重小器。」話晒出道5年，練氣真係咁難？肥仔表示：「如果我迫到佢哋，５年前就已經迫到。保錡而家好犀利，佢見MC（張天賦）出咗首跳唱，自己都想出，仲話有信心做到。」

CHILL CLUB頒獎禮上，保錡一句「貧窮限制工作態度」引起不少打工仔共嗚。既是老闆又是打工仔的肥仔，又有什麼感受呢？他說：「如果有員工同我咁講？『你做好先同我講啦』哈哈，呢句都係同阿濟（經理人）講，哈！我覺得有啲嘢值得使咪使囉。（所以你都算係好老闆？）其實我啲員工出幾多糧我係唔知，全部交晒Partner搞。」

肥仔話自己從未因身形而被欺凌，仲話自己屬於肥Cute系列。（陳順禎攝）

Lokman曾在《調教你MIRROR》中表示未能好好享受隊長的身份並一度感到迷失，同為隊長，肥仔表示沒有此煩惱：「其實應該係話有啲嘢已經顧唔到咁多，我自己都有嘢做，都理唔切佢哋。其實大家唔好睇得太複雜，保錡係咁跑（步）、我繼續跳唱、Dee哥拍戲、三哥多方面發展，所以我唔擔心要顧啲咩。係少咗一齊嘅機會，但我哋間中都會約出嚟吹水，有時做完騷或者開完記招，都會一齊食飯，互相交代呢排忙緊咩。」

Makeup：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair：Harris Lai @CHIC Private I salon

Wardrobe：Billionaire Boys Club, BOTH

Stylist： PIPA Creative

場地：minicorner_party