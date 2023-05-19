曼克頓山菲傭因抹窗失足墮樓一刻曝光　薛家燕感痛心：你話幾可惜

日前（15日）美孚寶輪街1號曼克頓山一名38歲菲律賓籍女傭，被發現倒臥平台，懷疑從高處墮下，被送往明愛醫院搶救後證實不治。現場消息指涉事單位為屋苑6座一個中層單位，警方接報到場調查後，懷疑女傭在抹窗時失足墮樓。相隔4日，網上流傳一段影片，揭露女傭墮樓事發時一刻，片中所見，該名女傭手持毛巾跨出窗外，但突然失足墮樓，震驚網民！



日前（15日）曼克頓山發生外傭墮樓意外。（資料圖片）

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對此，曾為勞工處拍攝宣傳片「抹窗事小 安全事大」的薛家燕，在回覆《香港01》時亦大感痛心：「好多家庭、工人都冇留意一樣嘢，清潔窗個危險性係好大㗎。我哋簽合約都要講清楚負責，其實我係唔會畀佢哋（工人）做抹窗嘅嘢，同埋所有窗呢，都要裝窗花嘅，所以菲傭都要留意喇，唔可以自己伸出去抹窗，我哋僱主亦都唔可能嗌佢哋做呢啲咁危險嘅事，因為清潔個窗令到冇咗條人命，你話幾可惜嘅事呢？睇見都痛心㗎，所以大家要留意。」

抹窗事小，安全事大！（YouTube影片截圖）

勞工處公布自2017年1月1日起，外傭的標準僱傭合約已加入清潔外窗的條款，訂明當傭工要清潔外窗，而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，必須安裝窗花，而該窗花須鎖上或固定；傭工除手臂外，身體其他部分不得伸出窗外。僱主及外傭須遵守「標準僱傭合約」所有條款。如僱主違反合約規定要求外傭清潔外窗，外傭應拒絕。