2R專訪｜忙照顧家庭做生意未有意復出　Race︰我個女比我更有天份

2020年代，香港娛樂圈掀起組合熱潮，其實早在2000年代，由Twins帶起的組合潮亦不遑多讓，隨勢而催生的有Shine、Boyz、Cookies，還有真正的姊妹組合，來自馬來西亞，由黃婉君（Rosanne） 與黃婉佩（Race）組成的2R。



兩姊妹在2003正式出道，唱歌、拍戲、拍劇都試過，4年後淡出娛圈，為自己的人生另覓跑道。16年後兩姊妹都分別已婚為人母，姊姊Rosanne成為育兒界KOL，妹妹Race更厲害，搞房地產生意搞到去美國上市。今日，二人特意回港跟傳媒朋友見面，分享新生活，亦分享那份喜悅。



不少人以為二人淡出娛圈後便回到老家馬來西亞或新加坡生活，其實家姐一直都在香港定居。（陳順禎 攝）

家姐一直定居香港

科技發達，世界變小了，開個IG不時見兩姊妹分享近況，不過沒為意，姊姊Rosanne其實一直住在香港︰「我22年來都未離開過。」反而妹妹十年前便決定到新加坡定居，原本都兩邊飛探親友，但疫情關係好久不見。

兩姊妹表示見番一眾記者，有如與小學同學重逢一樣。（陳順禎 攝）

無見一段時間，兩位容貌依然動人，變動的只是為自添上不同身份。Rosanne在2009年與牙醫男友結婚，育有兩子一直定居香港。Race 經歷過婚姻失敗，2016年與年長19年的新加坡富商David Loh結婚，育有一女一子，最近更為自己的房地產生意，成功在美國Nasdaq上市，晉身商界女強人。Race︰「剛剛開始時當然沒想到要做一項生意，可以去到美國上市，起初只不過想建立一個平台，令人想賣樓時可以上載資料到網上自行處理，不用每次都要靠經紀，付昂貴的經紀佣金，起初就是想解決這個問題。」

Race同妹妹Rhonda，年頭將房產公司帶到美國Nasdaq上市。（官方提供）

生意觸覺自小培訓

Race的生意頭腦非一夜得來，既有老公提點，更重要是「家庭教育」。Race︰「我爸爸媽媽是做生意的，又買賣很多屋才有第一桶金，然後我丈夫都是生意人，當然是好成功，繼而令我想到你這麼能幹，我是否都可以試試？」Rosanne︰「爸爸第一門生意是賣高爾夫球用品，當時我都要幫手看舖。後來做沖曬菲林生意，有兩間舖，我和妹妹充當跑腳走來走去，所以雙親自小便教導讀書不是全部，還要學做生意。」

訪問當日，媽媽都在場，自細就培養兩姊妹做生意。（陳順禎 攝）

家姐同囝囝對抗濕疹

Rosanne自問生意頭腦不及妹妹，但在育兒方面就是專家。「我是大家姐，第一個結婚第一個生小朋友，所以要做的準備，要讀的文章我都讀過，到妹妹生時可以不用操心，她專心工作便可以，有甚麼事便問家姐。」育兒心得可以當KOL分享，但因為跟囝囝克服濕疹煩惱，Rosanne從而都成為另一專家。「因為我小朋友細細個便有皮膚敏感，又有哮喘，睇過很多醫生又帶囝囝去新加坡睇專科，醫生都說根治不來要終身聞氣食藥，見到囝囝一歲多食藥食到無神無氣，我怎捨得他一世都是這樣，所以便去做多些研究。」

2017年，Race誕下女兒Cara，一家三口過得非常幸福。（黃婉佩IG圖片）

首先是將囝囝所吃的逐一減少，慢慢找到病源，最後發現原來是奶粉。Rosanne︰「囝囝一歲前是飲人奶，之後轉奶粉便開始有問題。我亦都為兒子讀了一些課程，可以自行調配一些純天然的潤膚露，試過讓囝囝塗了幾日的確舒緩了，所以都希望日後推出自己的品牌，可以幫助患濕疹的小朋友。」

20年前的2R，是青春活力的代表。（網上圖片）

黃婉佩拍攝《當四葉草碰上劍尖時》，曾叫黃婉伶。（《當四葉草碰上劍尖時》影片截圖）

囝囝睇媽媽MV大感尷尬

今次回港，2R並未有復出大計，但家姐又剛好因為接拍了一個韓國洗頭水廣告，會配合宣傳唱一首單曲。「這是我第一首單曲，之前只有妹妹有我沒有，所以好開心好興奮。」問到兩位的小朋友可知道自己媽媽曾經是歌手，Rosanne指兩個囝囝都有看過舊MV，不停地喊尷尬︰「他們尷尷尬尬地邊看邊指住叫媽媽，我都不知道為何會覺得尷尬，只見他們是一臉不知所措。」至於Race的女兒都有看，更似乎擁有媽媽的表演天份。Race︰「她好喜歡唱歌表演，我問她生日想做甚麼？她說︰“I want to perform”（我想表演）。」Rosanne更指這個外甥女最叻背詩，兩歲多便背到十多廿首詩，好厲害。Race︰「我個女應該比我更有表演天份。」