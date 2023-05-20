乘風2023 | 許靖韻小考跳唱輸陳意涵　網友不值︰實力比不過名氣

30歲許靖韻（Angela）出道10年一直不慍不火，近年轉戰內地發展，參加了不少綜藝節目，包括《創造101》、《歌手》等，唱功備受肯定，最近更加盟《乘風2023》，想不到竟慘遭「一輪遊」，第一輪就被淘汰。



許靖韻慘遇一輪遊。（微博@許靖韻Angela）

事緣首次公演後，許靖韻排名包尾，需同位列她前一位的陳意涵進行1V1小考，爭奪《Levitating》隊最後一個席位，且只有24小時準備，卻要進行兩輪考核，第一輪是單人聲樂考核，第二輪是一起跳舞考核，原本這對於歌手出身，又參加過選秀節目的許靖韻來講應該勝券在握，畢竟陳意涵是演員，唱跳及舞台經驗一定不及許靖韻，而小考過程中兩人的唱跳實力懸殊極大，但最終負責投票的隊友選擇了陳意涵，原因是作為演員的她努力且進步快。

有份參與投票的其中一位姐姐盧靖姍非常認可許靖韻的實力，不過她解釋道：「如果在客觀的來說，我覺得靖韻肯定是比意涵在技術上是勝一成的，但是我為什麼在糾結，就是我覺得意涵進步得特別快，如果是意涵的話，再十天，她又能到什麼樣的一個level（水平）！」另一位姐姐瞿穎也即刻附和：「也許會有更大的驚喜。」因此，大家最終淘汰了許靖韻，令不少網友大感疑惑，為她抱不平：「這樣選人還用比嗎？不就人情世故了」、「怎麼了許靖韻就沒有努力嗎」、「努力加實力，最終還是比不過名氣」等。

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許靖韻自2013年出道後，事業始終未見起色，直到2017年因看不見樣的「小背心」，在網絡翻唱而走紅，繼而參加了內地不少唱歌及選秀節目，仍未能大紅大紫；而陳意涵早年憑藉劇集《奮鬥》為內地觀眾熟知，之後又擔任台劇《痞子英雄》女主角，令其人氣急升，主演的電影《愛LOVE》、《閨蜜》、《比悲傷更悲傷的故事》等更是口碑票房雙收，在兩岸三地都有一定的知名度，微博粉絲比前者多出10倍有餘，人氣懸殊頗大。

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