劉嘉玲試戴紅寶石戒指愛不釋手　着Chanel外套戴百萬名錶貴氣逼人

劉嘉玲近日獲邀到意大利威尼斯出席一個品牌晚宴，以一身黑色Tube Dress上陣的她佩戴名貴珠寶，盡顯優雅氣質。一向愛收藏珠寶的劉嘉玲，更到珠寶店Shopping，她分享了一系列靚相，並寫道：「隨著年齡的增長，越來越喜歡有顏色的『石頭』。」相中所見，店員幫她試戴各款首飾，戴上紅寶石戒指的劉嘉玲全程笑容滿面，似乎都十分喜歡這隻戒指，難掩喜悅！



劉嘉玲以一身黑色Tube Dress上陣，再佩戴名貴珠寶，盡顯優雅氣質。（IG@carinalau1208）

去了威尼斯。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲當日的打扮亦貴氣十足，身穿Chanel 2022SS系列外套的她，手上戴着Patek Philippe百達翡麗在2006年推出慶祝Nautilus誕生30周年的Ref.5711/1A-010，雖然是最簡約的大三針，但藍色錶面配合橫紋，在不同光線及角度下呈現出漸變色效果，因而深受錶迷歡迎，但現時已經停產，二手市場炒價逾百萬。其實劉嘉玲還擁有鉑金版Nautilus Ref.3711/1G、玫瑰金款Nautilus Ref.5711/1R等，隻隻都價值不菲，而且在二手巿場亦極罕見，有錢都未必買到，非常矜貴！

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不過對於身家過億的劉嘉玲來說，相信這些都只是冰山一角。其實劉嘉玲一向都有收藏古董、名畫、珠寶等等，她曾在2018年出席活動時即場買下一頂1906年的卡地亞（Cartier）鑽石皇冠，事後她在接受訪問時不肯透露價錢，但就笑言不敢跟老公梁朝偉說，外界估計這頂古董皇冠價值數千萬港元，早前她就借出這頂皇冠於香港故宮文化博物館展出。

早前劉嘉玲借出古董皇冠於香港故宮文化博物館展出。（IG@carinalau1208）