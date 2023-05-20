姜大衛李琳琳49年前絕密婚照曝光　懷舊牛仔Look行禮秦沛證婚

今日5月20日，「520」普通話諧音「我愛你」，姜大衛和李琳琳在49年前的今日結婚，姜大衛在社交平台分享當年簽紙註冊的照片，滿滿感動回憶。



姜大衛曾透露與愛妻李琳琳相遇於一場共同朋友的婚宴上，更對李琳琳一見鍾情。（ig@johngor2022）

咁多年都咁恩愛，好幸福！（ig@johngor2022）

姜大衛和李琳琳都是70年代的潮人一族，兩人在1974年無理會世俗眼光奉女成婚，他們沒有穿上傳統的婚紗禮服，反而選擇時尚衣飾簽紙行禮。當年只有27歲的姜大衛樣子青澀，側面看與周杰倫有幾分相似，他以紅色衫襯底，外穿拼布西裝款牛仔褸及喇叭牛仔褲；而李琳琳則穿上一條紅白色間條入膊背心長裙，雙臂纖瘦仍未見肚，十分登對。

當年由Paul哥秦沛做證婚，一對新人宣讀誓詞和交換結婚戒指都表現得較緊張，直至影大合照時才露出歡欣笑容。姜大衛寫道：「49年前的今天🤵👰」不少網民都送上祝福，並提醒姜大衛明年便是50年金婚紀念，到時一定要大肆慶祝！

姜大衛同李琳琳49年前喺「520」呢個特別日子結婚。（ig@johngor2022）

姜大衛和李琳琳育有兩女一子，當年李琳琳在48歲高齡下誕下孻仔姜卓文，與大女依蘭年齡相差21年。姜大衛曾接受《1圈圈 星光背後》訪問時分享與太太相愛的故事。他透露與愛妻李琳琳相遇於一場共同朋友的婚宴上，更對李琳琳一見鍾情，雖然當時對方已有男朋友，不過兩人兜兜轉轉仍能在一起，相信這就是緣分。2011年，李琳琳被確診患上大腸癌，癌細胞擴散至淋巴，姜大衛為了照顧太太而全面停工，於2011年至2016年間都沒有電視劇出品，陪伴與照顧太太進行甚為煎熬的化療。而李琳琳的病情就這樣在被愛的包圍下慢慢痊癒，真摰的愛令他們的愛情故事成為一時佳話。

當年李琳琳在48歲高齡下誕下孻仔姜卓文，與大女依蘭年齡相差21年。（ig@johngor2022）

姜大衛曾停工專心陪太太李琳琳走過抗癌路。（ig@johngor2022）