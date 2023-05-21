鍾嘉欣帶3子女玩水消暑放電　零修圖泳照展現自信身材

39歲的鍾嘉欣（Linda）2015年與脊醫Jeremy結婚，婚後定居溫哥華，先後誕下現年6歲長女Kelly、4歲兒子Jared及7個月大孻女Anika。最近鍾嘉欣 1拖3，帶埋三位小朋友返港，拍廣告賺外快之餘，又跟李亞男、楊怡、胡杏兒等相聚，行程相當充實。

鍾嘉欣最近返港，帶子女跟公公婆婆見面。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣帶子女到主題公園的泳池耍樂，連續兩日在社交網分享水著照，相中見鍾嘉欣穿上黑色一件頭泳衣，看得出沒有刻意修圖，手腳有肉地，但以3子女之母來說，身材已經好Fit，難怪嘉欣自信十足舉起雙手騷S型身材及白滑長腿，獲不少網民留言大讚她得天獨厚，保養得宜。

大女Kelly年紀輕輕已識好識得擺甫士，遺傳媽咪靚樣，被形容是迷你版鍾嘉欣，而孻女Anika就有「節瓜」大髀，肥嘟嘟超可愛！鍾嘉欣留言：「Good times with my kiddos! 💦」，今日再補祝520快樂：「520永遠不會太遲。 🍃☀️🍒❤️ 🫶愛愛愛愛 #我愛你」。

雖然有少少肉地，但嘉欣啱啱生完7個月，身材已經好Fit！（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣曬泳照。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣在2020年亦曾分享一件頭泳裝照，並透露自己生完BB後沒有刻意減肥，因為照顧小朋友需要大量運動量。而她其實並不懂游泳，但為陪小朋友上游泳班，也會穿上泳衣。