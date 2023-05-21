李蔓瑩高炒曼妙身材睇到噴鼻血 孖同性密友玩激流勁甜密

近日天氣轉熱，波波（黃婧靈）頻頻在社交網派福利圖，而憑著ViuTV《旅行吊靴鬼》、《為何深夜總是餓》等節目彈起的李蔓瑩（Renee）都唔執輸，昨日（20日）到澳門工作分享「福利片」。Renee穿上長袖款黑色一件頭泳衣，但別以為無甚睇頭，大Deep V落到高腰位，大騷豐滿上圍。

高炒角度震撼視角。（ig@reneebobo）

Renee由浴室開始帶大家走落水上樂園，除高炒、烏身曬4吋深長事業線外，更向鏡頭前奔走，跌盪身材睇到人心花怒放；之後再濕身，與同性密友Joe一齊玩滑梯激流。她寫著：「Happy 520❣️寓工作於娛樂仲唔係我～🤭水上樂園室內戶外園區都好正!!估唔到小朋友滑梯都咁刺激!!加上好天氣 簡直係完美🥰Thanks for having me❤️#激粉派對 #520夏水禮」。

濕身都咁索。（ig@reneebobo）

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網民激讚Renee身材惹火，貼了龜仙人的噴血meme圖， 紛紛留言：「早知去做救生員」、「成地鼻血喇」、「喂呀 咁索得唔得架」、「一件頭都可以有咁嘅效果，失敬」、「好可愛」，但亦有網民感到失望：「可惜唔鍾意男人」。

有網民貼龜仙人的噴血meme圖（ig@reneebobo）

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現年32歲的李蔓瑩是網民的福利女神，擁有32E身材及甜美笑容，加上主持風格活潑又貼地，一直深受觀眾歡迎，IG follower已衝破24萬。早年Renee曾與前有線球彩台主持，現任TVB藝人鄺家銘（阿占）拍拖，二人更曾傳出婚訊，但最終都是分手收場。回復單身的Renee性取向也有所改變，2019年初傳出戀上同性髮型師Joe，Joe懶理網民攻擊，在七夕post與Renee親暱合照並留言：「I'm so sorry，Renee is mine！」翌年，Renee在網上曬出讚戒相，被指宣布婚訊，但她否認。Renee受訪時表示性別上的事，希望大家正面看待，又透露粉絲、朋友及家人都已接受。

李蔓瑩曾與鄺家銘（阿占）拍拖。（網上圖片）