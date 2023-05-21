《真係唔好笑》被硬cut五集　盤點近年TVB腰斬節目通常衰一樣嘢

TVB競技遊戲節目《真係唔好笑》，於4月1日起逢星期六播映，原定一共13集，但突然遭到TVB腰斬，於5月20日播出最後一集，只播出8集！其實早於去年已經傳出曾志偉看畢節目首集後有感「真係唔好笑」，欲抽起不播，千萬製作費倒水落海，但事隔一年大執之後，全輯原定13集綜藝節目終於開播，可惜最後都被硬刪。

《真係唔好笑》獲觀眾讚網民讚節目名貼切，因真係唔好笑。（影片截圖）

FYY被兜頭笠絲襪、整白成塊面、黐上「曱甴腳」眼睫毛及畫上大紅唇。（影片截圖）

上年由馬德鐘與湯洛雯主演的無綫劇集《雙生陌生人》自播出以來收視一般，無綫更宣布《雙生陌生人》將會由原來的25集濃縮至20集，而25集的足本版會於大結局後，安排在myTV SUPER播出。據悉，無綫今次的變陣是為了對撼ViuTV播出由劉心悠與郭羨妮主演的新劇《冥冥之中》，有網民就對《雙》劇刪減5集感到可惜，認為浪費了劇中一班演員的心血。

無綫會將《雙生陌生人》刪減至20集。(微博截圖)

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2014年12月1日，於翡翠台星期一至五晚上22:30－23:00播放的《尋謎博物館》，因節目收視欠佳，原定播放之餘下四集（第10-13集）被臨時抽起不播，改為播映特備節目《萬千星輝頒獎典禮 王者駕到》，最搞笑的是，剩餘的4集被安排在2015年3月28日－4月18日逢星期六播畢。

《尋謎博物館》是TVB向美國旅遊頻道購買版權而後期製作的文化資訊節目。（節目截圖）

節目由蔣家旻、陸浩明、衛志豪擔任主持。（節目截圖）

2012年TVB原定在10月7日開始播出《爆足一周》一共13集的節目，由查小欣、黎國輝和莊思敏擔任主持，不過節目去到第4集已經要腰斬，查小欣在最後一集更宣布在2013年初再與大家見面，可惜去到2023都未見節目重見天日。

《爆足一周》以討論娛樂新聞為主題。（節目截圖）

節目首播惹來14個投訴，指節目內容沒有事實根據、有誤導之嫌。（節目截圖）

TVB遊戲節目《有招出招》由主持李思捷、鄭中基主持，以60秒為限，給予參賽者自由發揮的機會。原定13集的節目，有傳因為無參加者和要讓路給《香港先生》，最後只播出9集。

節目硬刪好多時都因為收視問題，《有招出招》被傳無參加者都幾特別！