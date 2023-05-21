半隊MIRROR開個唱惹Jeremy粉絲不滿　網上指公司不公更同AK比較

上星期四（18 日）MIRROR 4位成員柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤宣布即將舉辦個人Solo演唱會《FWD 富衛保險10周年 x HKT 呈獻：MIRROR ”In My Sight” Solo Concert 2023/24》，並將於7月至8月底陸續舉行。而另外2名成員江𤒹生（AK）及陳卓賢（Ian），他們個人演唱會將於2024年的夏季才舉行，雖然演唱會未正式公開發售，一眾的鏡粉都已經蓄勢待發準備「撲飛」。

MIRROR solo演唱會的最新海報。(ig@mirror.weare)

但去年在各個頒獎禮上奪得新人獎的李駿傑（Jeremy）今次未有獲公司安排舉辦Solo演唱會，令到一班Unicornsss（Jeremy粉絲暱稱）十分失望，他們認為Jeremy值得擁有個唱。近日一眾的Unicornsss更在網上發起「我要Jeremy Solo Concert」的行動，他們在社交平台細訴心聲，希望為偶像爭取有個唱的機會：「記得MIRROR初出道時，只推出了兩首團歌便舉行了首次演唱會，可見作品數量，未必是公司舉辦演唱會時考慮的唯一因素。雖然Jeremy已經獲得了數個新人獎項，最近亦有機會與其他MIRROR成員一同參與The First Take項目，不過長久以來，Jeremy一直最缺乏的便是演出機會。相信對歌手來說，作品與舞台缺一不可。要有機會被看見，才有機會讓人了解他的優點，而累積更多演出經驗，才可以讓歌手不斷進步。」

近日一眾的Unicornsss（Jeremy粉絲暱稱）更在網上發起「我要Jeremy Solo Concert」的行動。(ig圖片)

Jeremy去年推出了4首單曲，有Unicornsss認為推出作品的數量不是開個唱的主要因素，因為當初MIRROR初成軍時亦只有2首歌曲，所以認為Jeremy都可以舉行個唱。更有粉絲認為Jeremy可以與Jer一同登上《The First Take》，足以證明他的歌唱能力，質疑公司有偏私的情況出現。一直有傳今次舉辦個唱的成員為MIRROR「上弦」的成員，但近日開始有粉絲開始互相攻擊，指：「Jeremy比AK更應該有個唱」等留言，為自己的偶像護航。

他們發文希望為Jeremy爭取開個唱的機會。(ig圖片)