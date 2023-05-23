楊卓娜一家送別外傭送金戒指好有愛　姐姐竟被讚靚女同佢好似樣

現年45歲的楊卓娜 (Lenna) 於2009年為「燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然 (豹豹 Jasmine)，並一直待兩名繼女視如己出，獲封為「最強繼母」，組成五口幸福之家，生活美滿。Lenna同時兼顧家庭與演藝事業，家中也請了家傭姐姐幫手分擔家務。日前，她就於社交網分享了一家五口與家傭姐姐Eka的合照以及在機場送別對方的照片，透露Eka辭職要返家鄉了。

Lenna一家五口與家傭姐姐Eka。(ig圖片)

Lenna寫道：「聚有時，散有時！緣起緣落，總有定數！尋晚Farewell在我家工作了六年的工人姐姐，中午到機場送機，離別在即，特別感觸！感謝姐姐飄洋過海，為我家貢獻了六年的青春！臨別前，我買了一隻皇冠形狀的純金戒指送給她作為紀念，祝福她往後的日子健康快樂! From now on, be her own Queen 。」相中可見豹豹因為不捨Eka，更難過得傷心落淚，足證兩人感情好好。

不少網民都大讚Lenna一家好有愛，又Lenna是位好僱主，其中有網民表示：「佢同你好似」，Lenna答道：「呢啲叫緣份」之後有網民笑言：「似娜姐姊妹」，她回覆對方說：「有無咁似」

Lenna有最強繼母之稱。(ig圖片)

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