楊卓娜一家送別外傭送金戒指好有愛　姐姐竟被讚靚女同佢好似樣

現年45歲的楊卓娜 (Lenna) 於2009年為「燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然 (豹豹 Jasmine),並一直待兩名繼女視如己出,獲封為「最強繼母」,組成五口幸福之家,生活美滿。Lenna同時兼顧家庭與演藝事業,家中也請了家傭姐姐幫手分擔家務。日前,她就於社交網分享了一家五口與家傭姐姐Eka的合照以及在機場送別對方的照片,透露Eka辭職要返家鄉了。

Lenna一家五口與家傭姐姐Eka。(ig圖片)

Lenna寫道:「聚有時,散有時!緣起緣落,總有定數!尋晚Farewell在我家工作了六年的工人姐姐,中午到機場送機,離別在即,特別感觸!感謝姐姐飄洋過海,為我家貢獻了六年的青春!臨別前,我買了一隻皇冠形狀的純金戒指送給她作為紀念,祝福她往後的日子健康快樂! From now on, be her own Queen 。」相中可見豹豹因為不捨Eka,更難過得傷心落淚,足證兩人感情好好。

不少網民都大讚Lenna一家好有愛,又Lenna是位好僱主,其中有網民表示:「佢同你好似」,Lenna答道:「呢啲叫緣份」之後有網民笑言:「似娜姐姊妹」,她回覆對方說:「有無咁似」

Lenna有最強繼母之稱。(ig圖片)

