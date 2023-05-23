29歲邵初樣貌偏成熟被網民抨擊年紀大　不滿被嫌老餅曬素顏照反擊

現年29歲的邵初在2021年參選港姐奪得季軍後入行，加入TVB短短兩年已經主持過不少節目，除了與曾志偉表哥馬時亨一起主持《馬時亨 香港情》之外，早前更陪曾志偉到珠海出席樓盤活動，被指極速上位，踢走「波波」黃婧靈成為新寵。身為中越混血兒的邵初，外形出眾，但由於樣貌偏成熟，多次被網民針對她的年紀，日前她就曬出素顏照，作出反擊：「他們說我老，但我不這麼覺得。心態決定狀態，心胸決定格局，眼界決定境界。」



早前邵初陪曾志偉到珠海出席樓盤活動。（IG@kristyshaw.c）

素顏出鏡的邵初皮膚白裏透紅。（小紅書圖片）

相中所見，素顏出鏡的邵初皮膚白裏透紅，比起妝後靚樣明顯年輕不少，網民紛紛留言激讚：「一點都不老，素顏更美更年輕」、「初初素顏都好靚」、「一直認為你最有氣質」，但亦有網民竟留言道：「優雅地接受歲月流逝也是一件很美好的事」。不過剛剛在本月初過了生日的邵初現時都未夠30歲，相信與「優雅地老去」都還有一段距離。其實邵初早在參選港姐時已被網民抨擊她以27歲之齡參選，屬於「老餅」港姐，但她就將批評轉化為動力，愈戰愈勇，最後勇奪季軍及友誼小姐。

邵初剛剛在本月初過了29歲生日。（IG@kristyshaw.c）

網民紛紛留言表示支持。（網上截圖）

而邵初在入行初期已獲安排與黎芷珊拍攝節目《青年灣區職fun班》，之後又主持過不少節目，包括北京冬奧、《識貨2》等等，去年更獲提名《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」。而馬時亨接受訪問時更對邵初有讚無彈：「邵初喺TVB已經做咗好多綜藝節目，人靚、口齒伶俐，我要搵個女士去主持呢個節目，同我一齊拍檔，梗係非佢莫屬啦！」邵初亦即時賣口乖：「多謝馬生，可以同馬生合作絕對係我嘅榮幸！」相當識做！

馬時亨接受訪問時對邵初有讚無彈。（YouTube影片截圖）