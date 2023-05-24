隱門︱黃智雯被虐打瀕臨崩潰有望衝擊視后　盤點網民戥佢唔抵演員

由陳展鵬、黃智雯、湯洛雯以及吳岱融等主演的無綫（TVB）劇集《隱門》，將接棒《川內相親》由下周一（29/5）起播出。劇集由90年代的一宗金鋪械劫案開始，講述十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生的故事。



由黃智雯（Mandy）飾演的張心月原名葉敏敏，在父親葉嘯天入獄後改名換姓，多年來隱瞞自己的身世。父親在她八歲時因打劫金鋪而入獄，對方在三十年後出獄尋找她並索取金錢，一旦拒絕便遭受對方襲擊。因長期身心受壓而患上精神分裂，更認為柔弱只會帶來痛苦，導致產生復仇心態。劇中，Mandy與吳岱融有大量衝突戲份兼虐打場面，為求逼真，Mandy不惜親身上陣捱打，實行演技大爆發。她早前接受傳媒訪問時坦言角色將她推向崩潰邊緣，更形容是從影以來拍攝過「最悲劇的悲劇」，回憶起亦會眼泛淚光。

為求逼真，Mandy不惜親身上陣捱打。（劇照）

向來是好戲之人的Mandy，近年來都是視后熱門人選之一。入行15年，共獲得8次視后提名，當中三次憑劇集《三個女人一個「因」》、《使徒行者3》以及《把關者們》成功入圍最後五強，可惜卻總與視后寶座擦身而過，不少網民戥她不值直言「TVB欠佢一個視后」。雖然新劇《隱門》未播出，但齋睇劇情，網民已看好Mandy能成功憑角色衝擊視后。

雖然新劇《隱門》未播出，但網民已看好Mandy能成功憑角色衝擊「視后」。（劇照）

「TVB欠佢一個視后」的除了有Mandy，還有李施嬅及陳煒。李施嬅於2003年加入TVB，共獲得7次視后提名，更憑《金宵大廈》和《金宵大廈2》打入最後五強，奈何最終空手而回。她向來有觀眾緣，於《金宵》的演出又得到很好的評價，對於失落視后寶座，不少網民替她不值，甚至覺得TVB欠她一個視后。施嬅曾於訪問中表示：「我都唔知我有冇資格其實！都唔係到我去諗㗎啦，其實真係冇諗攞獎好耐，呢樣嘢都唔會係一樣我控制到嘅嘢，所以都唔想去諗」，所以她寧願着重多點大家給她的愛和鼓勵。

李施嬅於《金宵》的演出又得到很好的評價，對於失落「視后」寶座，不少網民替她不值。（IG圖片）

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而《萬千星輝頒獎典禮2022》被捧為視后大熱的有陳煒，她於2012年加入TVB，曾參演《法證先鋒IV》、《刑偵日記》等重頭劇，6度入圍視后卻始終與這項殊榮擦身而過，只有於2018年憑劇集《宮心計2深宮計》「太平公主」一角獲得「最受歡迎電視女角色」獎。不過陳煒默默努力多年，形象入屋，早已是公認的TVB實力派演員。

陳煒默默努力多年，形象入屋，早已是公認的TVB實力派演員。（資料圖片）