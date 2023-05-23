溫裕紅演活小角色演技獲讚　戰勝乳癌與林淑敏攜手樂觀面對病情

5月23日突然傳出資深演員溫裕紅離世消息，終年54歲，令人震驚。演藝學院畢業後加入TVB，曾拍下不少劇集及主持節目，在《三個女人一個因》中，溫裕紅飾演十年前未整容的柳愷倫（李璧琦飾），雖然她的鏡頭不多，但獲眼利網民大讚演技出色。

網友大讚溫裕紅神複製李壁琦的笑容。（合成圖片）

這集講述卓差利自殺，歐陽一波從報章上見到柳愷倫（Helen），即使對方已經整容兼改名換姓，但他仍能一眼看出，Helen就是十年前假扮患有夢遊症，欺騙自己助其脫罪的劉小娟（溫裕紅飾）。劉小娟脫罪後，被歐陽一波識穿時，露出耐人尋味的笑容，彷彿一切都盡在她掌握之中，正正是李璧琦在劇中經常露出的笑容。網民大讚溫裕紅神複製李璧琦的表情，表現出色。

溫裕紅在最新一集中登場，飾演整容前的李璧琦。（合成圖片）

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其實溫裕紅畢業於香港演藝學院，接受專業的戲劇訓練。畢業後加入TVB，多數飾演綠葉角色，較為人認識的是在《刑事偵緝檔案III》、《巴不得媽媽...》以及《仁心解碼II》的演出。她在《巴不得媽媽...》中飾演男人婆魯玉芬令人印象深刻，這部劇當年捧紅了蘇基，但其實溫裕紅亦非常搶戲。溫裕紅在《仁心解碼II》中飾演李家聲的妻子，當她知道丈夫曾經強姦愛女，泣不成聲的樣子，同樣獲不少網民的讚賞。

溫裕紅於2005確診患上乳癌，醫生指要保命非割除乳命不可，作為一名虔誠的基督徒，她沒有自暴自棄，反而以樂觀積極的心面對癌症，她曾接受媒體訪問時說：「我信主㗎嘛，最差咪去天堂，我好快就消化咗醫生同我講嘅說話。」經過數次化療後溫裕紅已經康復。「醫生將我整個左邊乳房切走，然後喺腹部割開一呎，抽出部份脂肪同皮膚，修補左胸乳房，胸部嘅傷口好似雞蛋咁大。」對很多人來說，入過手術室像入過鬼門關一樣，何況是切除癌細胞的手術，而溫裕紅回憶起這段經歷，竟然還能談笑風生，講笑手術不但令平胸升 cup，還同時殲滅她腰間的贅肉，是患癌另類收穫。後來同是基督徒兼摯友林淑敏在2010年患上癌症，溫裕紅以過來人身份陪伴林淑敏走這條抗癌路。

溫裕紅於2005年患上乳癌, 她積極樂觀抗癌, 現在已經康復。(微博圖片)