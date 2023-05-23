《毛守》男子棄狗惹公眾怒憤容貌遭公開 原來姜濤同組織有緣份

《毛守救援》今天(23日)在社交平台發佈一則帖文，有市民將一隻行動不便的老狗遺棄街上，任其自生自滅，《毛守》霸氣公開棄狗者的容貌，事件引來網民怒憤，紛紛在網上為狗狗聲討！其實《毛守救援》在幫助流浪動物方面非常有名，早年姜濤曾為該組織呼籲捐款，最後「姜濤香港後援會」亦捐款5萬元作善心。



早年姜濤曾為該組織呼籲捐款，最後「姜濤香港後援會」亦捐款5萬元作善心。（IG圖片）

今日《毛守救援》分享一則令人氣憤的帖文，有路人發現一隻牧羊狗側臥在柴灣角公園，小狗不停喘氣兼未能站立，手腳有脫毛似是皮膚病，右後腳背及左腳內側有大腫瘤，右耳窩內亦有腫瘤，相信是被人刻意遺棄，晶片屬於寵物店，但未有主人登記！不過有車cam 影到疑似涉事者抱着狗狗過馬路的照片，棄狗者容貌被公開，網民怒聲四起，誓要找出棄狗者懲戒！留言底下亦不少網民鬧爆棄狗者，表示「一定要報警」、「已經身體有問題，仲要掉佢喺街，中埋暑咁點呀？」、「最高刑罰都只係罰一萬蚊….香港法律真係極度落後」、「棄養者落地獄」、「佢都咁老，已經進入尾聲，就算佢唔郁得，墊塊尿片比佢係屋企攤，都未至於要你抱到咁遠去棄養 。」

希望大家唔好遺棄動物。（《毛守救援》IG)

《毛守救援》在幫助流浪動物方面非常有名，不過早年《毛守》曾出現資金不足的情況，公開呼籲盼大眾能捐款解困，而一向善心爆棚的MIRROR，當中不少成員都有為組織呼籲，姜濤更轉發寫有「窮途末路」的帖文，最後「姜濤香港後援會」為響應偶像的善心，捐款5萬元作慈善。

疑似棄狗者。(《毛守救援》IG)