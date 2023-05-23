蒙嘉慧沉迷打機廢寢忘餐　鄭伊健勸喻不果反變《薩爾達》遊戲迷

於2017年發售的遊戲《薩爾達傳說 曠野之息》是不少人心中的神作，因此今年五月對於不少「任天堂」遊戲迷來說，是期待已久的重大日子，因為該遊戲的續作《薩爾達傳說 王國之淚》於5月12日開始發售，當時在網上引起巨大迴響，因為不少人為了打機請病假，而同樣身為遊戲迷的蒙嘉慧（Yoyo）亦發生同樣情況。

蒙嘉慧不時會分享日常趣事。（蒙嘉慧 Yoyo Mung＠FB）

最近Yoyo就分享沉迷《薩爾達傳說 王國之淚》遊戲。（蒙嘉慧 Yoyo Mung＠FB）

與丈夫鄭伊健移居日本的蒙嘉慧，不時會在社交平台分享日常生活。最近蒙嘉慧分享在遊戲發售日當天購買《薩爾達傳說 王國之淚》實體遊戲卡，並在帖文表示：「我諗我要同公司請假」，之後就沒有在平台上更新如何動態。不過時隔十日後於「海拉魯王國」探險的蒙嘉慧終於上水，更分享自己沉迷打機後廢寢忘餐，令鄭伊健忍不住出口提醒：「好抖下啦⋯⋯」不過，Yoyo就沒有減少打機次數，反而向丈夫表示：「不如我送個game畀你。」令事件出現搞笑反轉，因為伊健試玩後同樣出現沉迷遊戲的情況，更向Yoyo說道：「俾我打多陣先出門口」。

蒙嘉慧在遊戲發售日當天購買實體遊戲卡。（蒙嘉慧 Yoyo Mung＠FB）

鄭伊健試玩遊戲後，同樣出現「中毒」情况。（FB/@蒙嘉慧 Yoyo Mung）

此外，Yoyo更上載多張照片證明自己中毒太深，在普通人眼中只是普通植物及物件，不過對於《薩爾達傳說》的玩家來說就有另一種感覺，因為這些都與遊戲中的角色及曾經有幾分相似。

唔知道大家睇落似咩呢？（FB/@蒙嘉慧 Yoyo Mung）

唔知道大家睇落似咩呢？（FB/@蒙嘉慧 Yoyo Mung）

感覺呢度會有克洛格果實。（FB/@蒙嘉慧 Yoyo Mung）

講起《薩爾達傳說 王國之淚》，就不得不提同蒙嘉慧因遊玩同系列作品《薩爾達無雙》而「唱衰」老公，事緣她打機打算出售武器時，遊戲機突然「不受控制」賣走她心愛的武器，令她在帖文中寫道：「條友仔（指老公鄭伊健）大叫：『有冇搞錯，個手掣壞咗……冇陰功未Save㗎。』我：『阿腥（意指先生），你控制緊我部機，你冷靜啲。企埋牆，畀我用原力打你一身，我會平衡番啲』。」非常搞笑。