一舞傾城｜當年寫真女神執二攤客串舞女　巔峰時曾迷倒林姓富豪

《一舞傾城》昨晚一集講到一位練馬師到萬國城光顧，其中一個負責招呼他的舞女，原來由趙碩之飾演。講起這個角色原來有段故，原本由鄧伊婷飾演，但拍攝前因為核酸報告的問題而不符合內地要求，成為確診人士，變相未能如期拍攝。但因為拍攝時間緊迫，TVB無奈要換人頂上，因為已經不夠時間再等21天的隔離，所以TVB找了已經身在佛山並且不用隔離的趙碩之頂替鄧伊婷之角色。

大家認唔認到趙碩之？（劇集截圖）

趙碩之年輕時因拍攝恒生銀行廣告而被人發掘，2006年正式出道，很快地，在2008年便被安排到TVB拍攝劇集，第一部是青春劇《盛裝舞步愛作戰》，已經是第二女主角。但這部劇播出時，因將自己和監製錢國偉的性感照放上網，疑因此被無綫封殺，因為太過性感，事後趙碩之表示電視台沒有指示她不准性感，並不知道因此被封殺。此事後趙碩之依然有拍攝《絕代商驕》，戲份不多，此後便再沒有幫TVB拍劇，直到今年。

真係爭啲認佢唔出。（螢幕截圖）

同樣是2008年，於書展推出《趙碩之—夏》的泳裝寫真集，據知有多間泳裝品牌想提出贊助，最終書還未賣，趙碩之已袋六位數字贊助費。最後寫真大賣，更得到當時老闆林建名為她開祝捷會。

佢以前真係賣性感。（視覺中國）

經過多年模特兒生涯，趙碩之的事業愈來愈下滑，2013年離開公司後，開始向電影界發展。第一部重新出發的電影是惠英紅主演的《冬戀望日》，這部戲聯合中港韓三地演員合作，被邀到康城電影節參展，更入圍美國拉斯維加斯電影節角逐「外國故事片」的獎項，算是一個好開始。

老闆林建名為她開祝捷會。（視覺中國）

一向與林建名父女相稱的趙碩之，於2013年因與大名娛樂為續約一事搞得不歡而散。趙碩之開記招哭訴大名娛樂單方面續約5年，如果要解約需賠40萬，更斥責公司「講金唔講心」，而林建名則動氣指對方不懂飲水思源，二人隔空對罵，一度感情缺裂。不過大少亦選擇放生對方，之後二人也關係破冰。

除了大銀幕，趙碩之也向內地網絡大電影發展，其中一套《戰鬥天使》更是荷里活班底，該作品的幕後大都是美國人員，算是升LV的作品。在電影圈打滾了幾年，今年簽入邵氏兄弟，立即得到重返TVB的機會，在《愛·回家之開心速遞》客串過，又得到《踩過界II》單元主角的機會，看來星途不錯。