肥媽李鼎︱肥媽感激林嶺東知遇之恩　爆曾被屈過檔亞視致收入大減

最後一集嘅主題係「最多謝的人」。

由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的飲食節目《肥媽李鼎》，於5月24日播出一集，主題是「最多謝的人」，肥媽最想多謝的人是她的「恩人」林嶺東先生，她說：「嗰時我喺一間Disco唱歌，佢成日嚟聽我唱歌，佢覺得我把聲似黑人，之後叫泰迪羅賓作咗首黑人怨曲畀我唱，點知一唱，周街啲人叫我『嘥氣』，咁就入咗呢行。」肥媽分享與林嶺東先生的趣事，她說：「佢嗰時晚晚嚟好似返學咁，我每晚都會唱《We Are The World》，呢隻叫校歌，我就叫校長，嗰時好好玩，真係唔捨得。」

肥媽感激導演林嶺東嘅提拔之恩。

鼎爺最想多謝的人是曾勵珍，他說：「我由藝員做到煮食嘅主持，都係珍姐極力推薦我嘅，我有天大本事都冇用，都要有人畀機會先得。」鼎爺自揭當初拍攝節目《阿爺廚房》前經歷了三次試廠，他說：「真係試到我忟，覺得我眼神惡同聲氣大，前前後後試咗三次，其實佢都好重視，如果唔係都唔會嘥錢試你呢個傻佬啦。」自言和珍姐好Friend的鼎爺，更即場模仿珍姐招牌動作「睇吓點」，獲游游大讚神似。

鼎爺就好多謝珍姐嘅提攜。

至於游游最想多謝的人，是找她拍攝劇集《香港愛情故事》的監製林肯，她說：「我當時真係一個𡃁妹乜都唔識，佢夠膽畀一個重要嘅角色我做，佢真係好夠薑，如果冇佢當初咁大膽選用我，就冇今日我坐喺度同兩位講嘢。」之後肥媽畀機會游游對着鏡頭向珍姐推介自己，游游竟然怕醜得面都紅埋，非常可愛。來到節目尾聲，身為廚房Killer的游游為答謝肥媽和鼎爺的照顧，非常有心地提早到場炮製「游氏釀冬瓜」慰藉兩老，肥媽和鼎爺又會如何評價呢？

游游好多謝林肯夠膽搵佢拍劇。

此外，肥媽自爆早年曾被人屈過檔亞視，令她無份參演大騷導致收入大減，後來肥媽索性疊埋心水做生意，她說：「其實我要多謝佢，如果冇佢，我都唔會開咗18間卡啦OK同有Live Band唱歌嘅地方。」肥媽透露該人的背景：「呢個人大家都識好出名㗎，佢細過我依家都5張。」