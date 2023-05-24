楊茜堯突然發嬲網民好擔心　重溫出道24年來的蛻變過程

楊茜堯（楊怡）今日突然在IG上以大大個嬲嬲樣Emoji做圖，並留言寫道：「當感到憤怒和失望時，可以做啲乜嘢！！！# 一次又一次 #講大話甩大牙 #我唔出聲唔代表我唔知 #唔好問我唔會答你」

楊怡原post。(ig截圖)

網民們都非常驚訝，因為她甚少在社交平台上宣洩自己的情緒，今次突然無預警大爆發，大家都非常為她擔心，甚至牽扯到與羅子溢（羅仲謙）的婚姻狀態。

楊茜堯上年在網劇《家族榮耀》中的演出備受關注，除了是因為她的演技精湛外，亦因為她的外表而成為網民的熱話。事關在第三集中，楊茜堯與黃浩然一場對手戲中竟被發現鼻樑透光，非常有爭議性，網民亦紛紛留言：「太透了吧？」和「太誇張！」其實楊茜堯出道幾年後，外界一直關注她的鼻子，加上外表亦愈來愈靚。

網劇《家族榮耀》大受歡迎。（楊茜堯微博圖片）

楊茜堯個鼻非常之搶眼！（影片截圖）

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楊茜堯以原名楊怡出道，她完成1999年第13期無綫電視藝員訓練班後成為旗下的藝員。楊茜堯曾在無綫《萬千星輝賀台慶》中擔任陪同嘉賓出場的助手，她因表現脫穎而出，事關她的笑容份外親切，獲到高層的賞識，開始加入劇組拍戲。她初出道拍了多部MV，被封為「MV女王」。在1999年至2001年期間，她大多是做跑龍套的角色，第一套拍的劇集，就是在《狀王宋世傑》飾演沒有對白的尼姑。直至2001年，她因為樣子有點似當時無綫的一線花旦張可頤而受關注，被安排於劇集《婚前昏後》中飾演其妹妹孫慶欣，才慢慢攀上一線。近年她改名為楊茜堯，令網民極不習慣，普遍仍會稱她為楊怡。

楊茜堯參演1999年的《創世紀》，飾演玩具公司秘書。當年的她外表清純！（網上圖片）

楊茜堯出道時的外表清純，標緻可人，鼻子亦不扁。她出道後幾年，有傳媒開始將焦點放在她的鼻子上面，亦成為了網民的討論熱話。她出道幾年後被指鼻頭增長，令整體的樣子更似外國人，亦有可能是轉了妝容的影響。而2020年楊茜堯產下大女後亦不時被指鼻形跟之前又再有點不同，鼻樑高了，鼻翼位置收窄，鼻頭較圓，愈來愈美！當時她回應網民︰「多謝讚美，不過我都好想可以靚啲，但連瞓都冇得瞓，唔好話扮靚，謝謝哦。」

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