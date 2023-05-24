國泰歧視風波 | 靚女網紅空姐無辜中槍　內地網友發洩：換公司吧

國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客，有空姐嘲諷乘客將「blanket」（毛毯）誤說為「carpet」（地毯），惹來社會極大反響，國泰航空兩度發聲明道歉，並解僱涉事的三名空姐。

有國泰空姐無辜中槍。（小紅書圖片）

事件令大批內地網友不滿，風波牽連到其他國泰無辜空姐。一名任職國泰空姐的小紅書博主「Nicki兔」不時公開分享工作片段，其中多張照片均是她穿上空姐服的照片，並在機艙、酒店、國泰飛機前自拍。其帖文均以簡體中文撰寫，估計為內地空姐。

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近日她在一則帖文中分享工作趣事，透露日前被公司告知乘客評分太低，故決定改善工作態度，笑臉迎人待客，成功獲客人給予高分，客人更大讚：「東方航空都沒國泰好」，該空姐開心發文道：「我祖國的同胞們沒有讓我失望。」

該國泰空姐亦撤下頭像。（小紅書圖片）

怎料部分內地網民湧入該則帖文發洩道：「換個公司吧 國泰完了」、「Carpet Pacific」、「下次我自己帶地毯毛毯板凳上機」、「國泰真的讓人惡心」，更有網友人身攻擊該空姐：「你好大隻哦，壯的跟個男人似的」，不過另有其他網友勸喻不要傷及無辜，該國泰空姐日前留言表示決定要停止更新動態，「停更幾日，感謝大家的支持。」獲網友留言安慰。

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