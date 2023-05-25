aespa中國成員Ningning轉淡妝酷似Jennie　出道兩年終爆紅獲關注

韓國女團aespa出道兩年來憑《Black Mamba》和《Next Level》等歌曲大受歡迎，不過人氣方面卻比較懸殊，兩位韓國成員Karina和Winter的人氣遠高於中國成員Ningning及日本成員Giselle。近日aespa憑新歌《Spicy》回歸樂壇，Ningning一改以往濃妝打扮，以淡妝示人意外獲得韓國網民一致好評，大讚她似足BLACKPINK成員Jennie，更因「翻版Jennie」的稱號終於紅到回家鄉。



（左起）aespa成員Giselle、Ningning、Karina及Winter。（IG：@aespa_official）

現年20歲的Ningning本名為寧藝卓，來自中國哈爾濱的她於13歲的時候曾經參加湖南廣播電視台的兒童音樂選秀節目《中國新聲代第三季》，14歲時透過SM娛樂的選秀加入SM娛樂並成為旗下練習生之一，並於同年加入SM Rookies，成為SM娛樂對外公開的練習生之一，因此在出道前就已經在中國小有名氣。

Ningning本名為寧藝卓，13歲的時候曾經參加湖南廣播電視台的兒童音樂選秀節目《中國新聲代第三季》。（網上圖片）

14歲時透過SM娛樂的選秀加入SM娛樂並成為旗下練習生之一，並於同年加入SM Rookies，成為SM娛樂對外公開的練習生之一。（SM Entertainment）

Ningning於2020年以aespa成員身份出道後火速在中國人氣飆升，不過她在韓國的人氣卻不及隊友Karina和Winter，亦甚少獲安排個人行程，直到日前aespa參加延世大學校慶表演嘉賓，穿上吊帶背心和短褲的Ningning因為外型和氣質甚有Jennie的影子而獲得網民大量好評：「我之前怎麼都不知道?」、「淡妝真的好看多了」、「我都不知道她這麼漂亮」、「真的很像Jennie」。

Ningning日前以一身吊帶背心和短褲參加延世大學校慶，淡妝示人的她大受網民喜愛。（網上圖片）

不少網民覺得她的美貌拍得住BLACKPINK成員Jennie。（網上圖片）

Ningning轉淡妝美貌驚人。（IG：@imnotningning）

網民覺得有Jennie的影子。（IG：@jennierubyjane）

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