一舞傾城｜陳星妤自爆曾做第三者　男方女友喺外國最後被狠飛

陳星妤最近憑劇集《一舞傾城》贏盡討論度，在戲中飾演一名舞女，甚至在不知情的情況下做了第三者，劇情何謂是高潮跌宕。不過陳星妤今天（24日）出席綜藝錄影，接受《香港01》訪問時自爆現實中都曾做第三者！

陳星妤最近在網絡上討論度高企！（梁碧玲攝）

她說：「其實我唔係主動做第三者，我係被小三，一啲不倫關係，我都冇繼續落去（你點揭發佢？）好初期已經知，例如成日話唔得閒啊，或者有啲咩節日又聽唔到電話，後尾發現唔喺香港係海外有女朋友，但係我都話，呢樣搞掂先再傾啦，雖然知道你哋未必再見面，但處理好段感情先在嚟搵我。」星妤接表示最後男方確實處理好感情再回頭找她，後來與男方都有一段認真過的感情。

陳星妤自爆曾做第三者可惜最後被狠飛！（梁碧玲攝）

不過星妤坦言最後被男方狠飛：「被提分手，我通常都比較被提個啲嚟，我好驚做殘忍嗰個（個男仔咁啱同你講分手？）其實疫情嗰陣嘅，因為對得好多同埋都拍咗好長一段時間，咁分開見識吓新嘅事物都係好事嚟嘅。」

陳星妤唔鍾意做講分手嗰個因為覺得好殘忍。（梁碧玲攝）

另外，星妤在劇集《一舞傾城》中，不惜為男友挺身走險出賣身體，被問到現實如發生在自己身上會如何處理？她說：「我覺得而家出賣身體係好睇個人點樣選擇！因為而家搵錢途徑，正當職業真係好多，我寧願真係打一份正職工，況且屋企人暫時未需要我養住。」